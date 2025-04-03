Kaksi arvostettua suomalaistaiteilijaa saa omat näyttelynsä Norjan uuteen Kunstsilo-taidemuseoon

Vuonna 2024 avatussa, entiseen viljasiiloon rakennetussa Kunstsilo-taidemuseossa avautuu 26. syyskuuta kahden suomalaisen taiteilijan, Irma Salo Jægerin ja Birger Carlstedtin näyttelyt. Norjan Kristiansandissa sijaitseva museo tunnetaan kunnianhimoisesta suhtautumisestaan pohjoismaiseen modernismiin sekä kunnioitettavasta Tangen-kokoelmastaan, johon lukeutuu 6 500 taidesuuntauksen merkkiteosta.

96-vuotias, Jyväskylässä kasvanut ja Helsingin yliopistossa sodan jälkeen opiskellut Irma Salo Jæger (s. 13.12.1928 Soini) on yksi Pohjoismaiden vaikutusvaltaisimmista modernisteista, jonka tuntevat Norjan taidepiireissä kaikki. Pitkään Norjassa asunut, myös taideprofessorina tunnettu Salo Jæger lukeutuu taatusti iäkkäimpiin edelleen aktiivisiin kuvataiteilijoihin Pohjoismaissa. Draft for a World Flag -näyttelyssä Kunstsilo herättää henkiin Salo Jægerin uraauurtavan näyttelyn vuodelta 1968. Näyttelystä tuli tuolloin toivon symboli historian myllerryksen keskellä, joka tekee siitä erittäin ajankohtaisen yhä tänäkin päivänä.

“Olen syvästi omistautunut työlleni. Uskon, että taidemaalarin velvollisuus on vaalia väriä. Olen aina katsonut eteenpäin – maailmanlipussa oli kyse siitä, ettei kansallisuutta enää korosteta. Kun katson ajassa taaksepäin, yritän ajatella, että tunnistan itseni nykyisestä kuvakielestäni. Mutta etsin yhä uusia teitä”, kuvailee Irma Salo Jæger tulevaa näyttelyään.

Myös Norjassa hieman vähemmän tunnettu suomalaistaitelija Birger Carlstedt (1907–1975, Helsinki) saa Kunstsiloon oman Flowers Everywhere -näyttelynsä.

“Näillä kahdella näyttelyllä haluamme osoittaa, kuinka Kunstsilo nostaa esiin taidetta kaikista Pohjoismaista, ja tällä kertaa keskitymme erityisesti Suomeen. Yleisö saa laajemman ja syvällisemmän pääsyn Tangen-kokoelmaan ja valokeilaan pääsevät taiteilijat, joita on aiemmin nähty Norjassa vain vähän. Irma Salo Jæger on jo keskeinen nimi Norjan taidehistoriassa, mutta Birger Carlstedtin modernismin myötä yleisö pääsee kokemaan myös rikkaan luvun suomalaista taidetta, jota on tähän asti harvoin esitetty tässä maassa. Toivotamme Kunstsiloon lämpimästi tervetulleeksi myös suomalaiset vierailijat", kertoo Kunstsilon johtaja Maria Mediaas Jørstad.

Kun henkilökohtainen kohtaa poliittisen – uraauurtavan näyttelyn uusi elämä

Irma Salo Jæger oli 1960-luvulla keskeisimpiä hahmoja abstraktin maalaustaiteen kehityksessä Norjassa ja yksi alan ainoita naisia. Läpimurtonäyttelyssään vuonna 1968 Oslon Kunstnernes Hus -galleriassa hän yhdisteli maalaustaidetta runouteen projektissa, joka koostui 21 lauseesta ja 21 maalauksesta. Sen keskiössä oli ajatus yhteyksistä ja keskinäisistä suhteista, niin luonnon pienimmissä juuristoissa kuin tuolloin ensiaskeleitaan ottaneissa maailmanlaajuisissa teknologisissa verkostoissa. Teos syntyi ajanjaksolla, jota määrittivät levottomuudet, isot yhteiskunnalliset muutokset ja maailmanlaajuiset protestiliikkeet esimerkiksi Vietnamin sotaa vastaan. Sekasortoisessa maailmantilanteessa Salo Jæger luonnosteli toivettaan rauhasta, ja tätä symboloi “maailmanlippu”.

“Tämä vuoden 1968 näyttely herätetään Kunstsilossa nyt henkiin niin tarkoin kuin mahdollista. Kutsumme yleisön monumentaalisten teosten kautta Salo Jægerin värikkääseen universumiin, jossa henkilökohtainen kohtaa poliittisen ja jossa maalaustaiteesta tulee vapauden ja muutoksen näyttämö. Tässä maailmantilanteessa näyttely tuntuu aivan yhtä ajankohtaiselta nyt kuin 57 vuotta sitten”, luonnehtii näyttelyn kuraattori Hanne Cecilie Gulstad.

Birger Carlstedtin modernit klassikot yhteistyössä Helsingin Amos Rexin kanssa

Kunstsilo avaa samaan aikaan Irma Salo Jægerin näyttelyn kanssa myös erityisesti pariisilaisesta avant-gardesta vaikutteita saaneen suomalaisen modernistisen pioneerin Birger Carlstedtin näyttelyn. Näyttely toteutetaan yhteistyössä helsinkiläismuseo Amos Rexin kanssa. Kuraattorina toimii taiteilija ja taidekriitikko Timo Valjakka.

“Birger Carlstedt oli taiteilija, joka kulki omaa tietään. Huolimatta kritiikistä, jota hän kohtasi Suomessa uransa alkuvuosina, hän kehitti aikanaan kuvakielen, joka on nykyisin moderni klassikko. Kunstsilon näyttely osoittaa, kuinka hän siirtyi teos teokselta esittävästä taiteesta täysin omanlaiseensa abstraktiin kuvamaailmaan”, kertoo Timo Valjakka.

Näyttely seuraa Carlstedtin taiteen kehitystä. Aluksi hän maalasi esittäviä kuvia, kuten asetelmia ja kukkia. Vähitellen hänen tyylinsä kehittyi abstraktimmaksi, ja lopulta hän teki selkeitä, konkreettisia teoksia. Hänen taiteensa sai vaikutteita kubismista ja konkreettisesta taiteesta, ja teoksissa rytmi ja värit antavat tunteen musiikillisista harmonioista.

Näyttelyn otsikko Flowers Everywhere on saanut inspiraationsa Henri Matisselta: “Aina löytyy kukkia niille, jotka haluavat nähdä ne”. Carlstedtin taide peilaa tätä elämänasennetta ja kutsuu sekä tyyneyteen että uteliaisuuteen.



Irma Salo Jæger – Draft for a World Flag ja Birger Carlstedt – Flowers Everywhere -näyttelyt ovat esillä Norjan Kristiansandissa sijaitsevassa Kunstsilossa 26.9.2025–1.3.2026.



Kunstsilo



Työ käytöstä poistetun viljasiilon muuttamiseksi yhdeksi Pohjois-Euroopan innovatiivisimmista taide- ja kulttuurielämysten keskuksista alkoi vuonna 2019. Kunstsilo avasi ovensa 11. toukokuuta 2024, tavoitteenaan 150 000 kävijää vuodessa. Museo hallinnoi tällä hetkellä Tangen-kokoelmaa, joka on maailman suurin pohjoismaisen modernismin kokoelma, sekä Sørland-kokoelmaa ja Christianssands Billedgalleriaa. Tänä vuonna Kunstsilossa on käynyt jo 232 400 ihmistä. Näyttelyissä ja perhetyöpajoissa on vierallut 140 419 kävijää.

Kunstsilo on saanut paljon huomiota maailmalla ja siitä uutisoidaan usein kansainvälisissä medioissa. Esimerkiksi Time Magazine ja New York Times ovat maininneet museon matkakohteena vuosina 2024 ja 2025. Forbes-lehti on hehkuttanut Kunstsiloa “pakolliseksi vierailukohteeksi” taiteen ystäville. Financial Times taas nimesi museon yhdeksi maailman parhaista kohteista vuonna 2024. Tänä vuonna myös National Geographic suositteli Kunstsiloa vierailukohteeksi.

Heinäkuussa Kunstsilo sai arvostetun, Espanjan CSCAE-arkkitehtiliiton myöntämän Premio Arquitectura Española 2025 -arkkitehtuuripalkinnon. Palkinto on Espanjan arvostetuin arkkitehtoninen tunnustus. Lisäksi Kunstsilo on ehdolla Pariisissa joulukuussa jaettavan Prix Versailles -palkinnon saajaksi, joka on yksi maailman arvostetuimmista arkkitehtuuripalkinnoista.