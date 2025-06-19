Finansiering beviljas för strategisk forskning som stöder ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat totalt 29 miljoner euro för forskning som ska stödja ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras bedriver långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.
Inom RSF-programmet Kompetens, arbetskraftsutbud och migration i framtidens Finland (SKILLS) finansieras fem konsortier. Forskningen inom programmet analyserar olika sätt och förutsättningar för att bidra till en gynnsam utveckling av det finländska samhället genom att säkerställa en tillräcklig tillgång på arbetskraft och kompetens i framtiden. Totalt omfattar programmets konsortier elva olika forskningsområden och 16 organisationer.
Inom RSF-programmet Ekonomi och välfärd i en tid av strategisk konkurrens (WELEC) finansieras fem konsortier. Programmet fokuserar på hur och med vilka medel ekonomin kan utvecklas gynnsamt och hur den bygger grunden för välstånd under föränderliga omständigheter. Totalt omfattar WELEC-programmets konsortier 15 olika forskningsområden och 17 organisationer.
”Programmen kommer att skapa nya lösningar för att stödja framtida ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och produktivitet samt kompetens och sysselsättning. De finansierade projekten kommer att fokusera på demografiska prognoser, hållbar integration av humankapital, nya perspektiv på hälso- och sjukvårdstjänster, förändringar på systemnivå och även rymdekonomin. De framhäver RSF-programmens interdisciplinära karaktär och samhälleliga genomslag samt genom programmens övergripande prioritering, artificiell intelligens, även teknologisk innovation”, säger RSF:s ordförande, professor Mikael Fogelholm.
RSF valde även programdirektörer för bägge programmen. Till programdirektör för WELEC-programmet valdes docent Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och till programdirektör för SKILLS-programmet valdes forskningsdirektör Ville-Pekka Sorsa från Helsingfors universitet.
Programdirektörerna kommer att tillträda sina positioner samtidigt som forskningsprojekten och kommer att fokusera på att stärka programmens samhälleliga genomslag.
Mer information
- Finansieringsbeslut: Kompetens, arbetskraftsutbud och migration i framtidens Finland (SKILLS)
- Finansieringsbeslut: Ekonomi och välfärd i en tid av strategisk konkurrens (WELEC).
- frågor om programmen: ledande vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
- frågor om programdirektörerna: ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125
- Kontakta oss i första hand via helpdesk.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi
Tidigare utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning19.6.2025 09:05:13 EEST | Tiedote
Finlands Akademi har tidigarelagt den årliga finansieringsutlysningen inom akademiprogrammet för idrottsforskning ACTIVE. Utlysningen ska enligt planerna öppna i oktober 2025 och stänga i november. ACTIVE främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott.
Rådet för strategisk forskning beslutade om fortsatt finansiering inom RSF-programmen YOUNG och SHIELD17.6.2025 12:25:15 EEST | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, beviljade den 16 juni 2025 fortsatt finansiering till nio konsortier och två programdirektörer inom följande RSF-program.
Första steget klart i utlysningen av bidrag för akademiprofessorer19.5.2025 15:26:15 EEST | Tiedote
Finlands Akademi mottog 244 ansökningar om bidrag för anställning som akademiprofessor i vinterutlysningen 2025. Besluten om utlysningens första steg har nu fattats: 56 sökande går vidare till det andra steget. De nya akademiprofessorerna väljs i slutet av oktober.
Drygt 1 000 ansökningar till Finlands Akademis vårutlysning15.5.2025 10:11:43 EEST | Tiedote
Forskare inlämnade sammanlagt 1 039 ansökningar till Finlands Akademis vårutlysning 2025. Ansökningar av delprojekt i konsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 476. Finansieringsbesluten fattas i november 2025.
34 ansökningar vidare till steg två i Finlands Akademis utlysning för nya spetsforskningsenheter28.4.2025 11:05:27 EEST | Tiedote
Finlands Akademi har valt 34 ansökningar till det andra steget i utlysningen inom programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033. I det första steget inkom 188 preliminära ansökningar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme