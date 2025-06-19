Finansiering beviljas för strategisk forskning som stöder ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv

Inom RSF-programmet Kompetens, arbetskraftsutbud och migration i framtidens Finland (SKILLS) finansieras fem konsortier. Forskningen inom programmet analyserar olika sätt och förutsättningar för att bidra till en gynnsam utveckling av det finländska samhället genom att säkerställa en tillräcklig tillgång på arbetskraft och kompetens i framtiden. Totalt omfattar programmets konsortier elva olika forskningsområden och 16 organisationer.

Inom RSF-programmet Ekonomi och välfärd i en tid av strategisk konkurrens (WELEC) finansieras fem konsortier. Programmet fokuserar på hur och med vilka medel ekonomin kan utvecklas gynnsamt och hur den bygger grunden för välstånd under föränderliga omständigheter. Totalt omfattar WELEC-programmets konsortier 15 olika forskningsområden och 17 organisationer.

”Programmen kommer att skapa nya lösningar för att stödja framtida ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och produktivitet samt kompetens och sysselsättning. De finansierade projekten kommer att fokusera på demografiska prognoser, hållbar integration av humankapital, nya perspektiv på hälso- och sjukvårdstjänster, förändringar på systemnivå och även rymdekonomin. De framhäver RSF-programmens interdisciplinära karaktär och samhälleliga genomslag samt genom programmens övergripande prioritering, artificiell intelligens, även teknologisk innovation”, säger RSF:s ordförande, professor Mikael Fogelholm.

RSF valde även programdirektörer för bägge programmen. Till programdirektör för WELEC-programmet valdes docent Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och till programdirektör för SKILLS-programmet valdes forskningsdirektör Ville-Pekka Sorsa från Helsingfors universitet.

Programdirektörerna kommer att tillträda sina positioner samtidigt som forskningsprojekten och kommer att fokusera på att stärka programmens samhälleliga genomslag.

