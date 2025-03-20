Työtapaturmien määrä laskee 4 % – suurin muutos työmatkoilla
Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tuoreen ennusteen mukaan työtapaturmia sattuu vuonna 2025 neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Suurin lasku nähdään työmatkatapaturmissa, joiden määrä vähenee 13 %.
TVK:n ennusteen mukaan palkansaajille sattuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavia työtapaturmia 109 000 vuoden 2025 aikana. Määrä on nelisen prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Työtapaturmilla tarkoitetaan palkansaajille työpaikalla sattuneita työpaikkatapaturmia ja asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia.
Ennusteen mukaan työpaikkatapaturmia sattuu 88 000 tänä vuonna, muutosta edelliseen vuoteen on vain hyvin vähän.
Työmatkatapaturmien määrä laskee edellisen vuoden huipusta
Työmatkalla sattuneiden tapaturmien määrässä tapahtuu tänä vuonna sen sijaan tuntuvampi muutos viime vuoteen verrattaessa. Työmatkatapaturmia sattuu ennusteen mukaan 21 000 tänä vuonna, laskua viime vuodesta on 13 %.
“Työmatkatapaturmien määrän jyrkkä lasku kertoo, kuinka paljon sääolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen – jo pelkästään suotuisampi talvi- ja kevätsää vähentää tuhansia tapaturmia”, sanoo TVK:n tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.
Vuonna 2024 työmatkatapaturmien määrässä nähtiin poikkeuksellisen suuri nousu, mikä johtui pitkälti Etelä-Suomessa vallinneista haastavista jalankulkusäistä. Jopa viidesosa viime vuonna sattuneista työmatkatapaturmista sattui Helsingissä.
”Tänä vuonna kelit ovat olleet viime vuotta suotuisammat ja työmatkatapaturmia on sattunut ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana selvästi viime vuotta vähemmän. Loppuvuotta koskevien pitkän ajan sääennusteiden perusteella olemme arvioineet ennusteessamme hyvän jalankulkusään jatkuvan myös loppuvuonna”, Sysi-Aho jatkaa.
Työpaikkatapaturmien taajuus pysyy edellisen vuoden tasolla
Työpaikkatapaturmien sattumistaajuus pysyy edellisen vuoden tasolla vuonna 2025 arvioidaan TVK:n ennusteessa. Taajuus oli 25 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden vuonna 2024, millä tasolla taajuuden oletetaan pysyvän myös tänä vuonna.
Työpaikkatapaturmien taajuus suhteuttaa työpaikkatapaturmien lukumäärän tehdyn työn määrään. Taajuus lasketaan jakamalla työpaikkatapaturmien määrä tehdyillä miljoonilla työntunneilla. Työtuntien lukumäärätietona käytetään Tilastokeskukselta saatavia tietoja.
Työtapaturma käsittää työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturma
Työtapaturman käsite on määritelty tarkasti työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
Tässä tiedotteessamme ja tilastojulkaisuissamme käytämme laissa määritellyn työtapaturmakäsitteen lisäksi työpaikkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työssä tai työntekopaikan alueella sekä työmatkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut matkalla asunnolta töihin tai töistä kotiin kuljettaessa.
Tulevat TVK:n tilastojulkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2025 lopulliset työtapaturmamäärät ja työpaikkatapaturmataajuuden helmikuussa 2026.
Ennusteen tarkemmat tiedot löytyvät TVK analyysista, joka julkaistaan Työtapaturmatiedossa 10.9.2025 noin klo 8:20.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna SinkkiläViestintäpäällikköTapaturmavakuutuskeskus / ViestintäyksikköPuh:0404504261sanna.sinkkila@tvk.fi
Kuvat
Linkit
Mitä Tapaturmavakuutuskeskus tekee?
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista. Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta on yksi TVK:n lakisääteisistä tehtävävistä.
TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)
Työnantajien vakuutuslaiminlyönnit yhä yleisiä – 159 pakkovakuutusta vuonna 202420.3.2025 12:18:11 EET | Tiedote
Vuonna 2024 Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) valvonnassa havaittiin 2 650 työnantajaa, jotka eivät olleet ottaneet pakollista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Näistä 159 ei hoitanut asiaa edes huomautuksen jälkeen, minkä vuoksi TVK määräsi vakuutuksen pakkokeinoin.
Työtapaturmat kasvussa: Työmatkatapaturmien määrä nousi 10 %5.3.2025 07:44:00 EET | Tiedote
Vuonna 2024 sattui 115 000 työtapaturmaa, joista 91 000 oli työpaikkatapaturmia ja 24 000 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien määrä nousi 4 % ja työmatkatapaturmien jopa 10 % vuodesta 2023.
Työmatkatapaturmien määrä reippaassa kasvussa1.10.2024 08:40:37 EEST | Tiedote
Tapaturmavakuutuskeskuksen kuluvaa vuotta 2024 koskevan ennusteen mukaan työmatkatapaturmien määrä kasvaa jopa 8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien määrä sen sijaan pysyy ennusteen mukaan suunnilleen vuoden 2023 tasolla.
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus jäi työnantajilta ottamatta tiedonpuutteesta18.3.2024 09:17:36 EET | Tiedote
Viime vuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonta totesi reilun 3 000 työnantajan jättäneen ottamatta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kaikista valvotuista työnantajista. Yleisin syy velvollisuuden laiminlyöntiin oli se, ettei työnantaja ollut tiennyt vakuuttamisvelvollisuudestaan.
Työtapaturmien määrä pysyi lähes ennallaan vuonna 20235.3.2024 09:16:51 EET | Tiedote
Työtapaturmien lukumäärä ja työpaikkatapaturmien taajuus nousivat hieman vuonna 2023 edellisen vuoden luvuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme