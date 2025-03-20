Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)

Työtapaturmien määrä laskee 4 % – suurin muutos työmatkoilla

10.9.2025 08:20:00 EEST | Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) | Tiedote

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tuoreen ennusteen mukaan työtapaturmia sattuu vuonna 2025 neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Suurin lasku nähdään työmatkatapaturmissa, joiden määrä vähenee 13 %.

Pylväsdiagrammi, jossa esitetään työtapaturmien määrät vuosina 2005–2025E. Määrä vaihtelee noin 100 000 ja 140 000 välillä, ja vuodesta 2021 eteenpäin taso pysyy noin 110 000–120 000 tapaturmassa.
Työtapaturmien määrä vuosina 2005-2025 - Vuoden 2025 tieto TVK:n ennuste Tapaturmavakuutuskeskus Tapaturmavakuutuskeskus

TVK:n ennusteen mukaan palkansaajille sattuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavia työtapaturmia 109 000 vuoden 2025 aikana. Määrä on nelisen prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Työtapaturmilla tarkoitetaan palkansaajille työpaikalla sattuneita työpaikkatapaturmia ja asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia.

Ennusteen mukaan työpaikkatapaturmia sattuu 88 000 tänä vuonna, muutosta edelliseen vuoteen on vain hyvin vähän.

Työmatkatapaturmien määrä laskee edellisen vuoden huipusta

Työmatkalla sattuneiden tapaturmien määrässä tapahtuu tänä vuonna sen sijaan tuntuvampi muutos viime vuoteen verrattaessa. Työmatkatapaturmia sattuu ennusteen mukaan 21 000 tänä vuonna, laskua viime vuodesta on 13 %.

“Työmatkatapaturmien määrän jyrkkä lasku kertoo, kuinka paljon sääolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen – jo pelkästään suotuisampi talvi- ja kevätsää vähentää tuhansia tapaturmia”, sanoo TVK:n tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Vuonna 2024 työmatkatapaturmien määrässä nähtiin poikkeuksellisen suuri nousu, mikä johtui pitkälti Etelä-Suomessa vallinneista haastavista jalankulkusäistä. Jopa viidesosa viime vuonna sattuneista työmatkatapaturmista sattui Helsingissä.

”Tänä vuonna kelit ovat olleet viime vuotta suotuisammat ja työmatkatapaturmia on sattunut ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana selvästi viime vuotta vähemmän. Loppuvuotta koskevien pitkän ajan sääennusteiden perusteella olemme arvioineet ennusteessamme hyvän jalankulkusään jatkuvan myös loppuvuonna”, Sysi-Aho jatkaa.

Työpaikkatapaturmien taajuus pysyy edellisen vuoden tasolla

Työpaikkatapaturmien sattumistaajuus pysyy edellisen vuoden tasolla vuonna 2025 arvioidaan TVK:n ennusteessa. Taajuus oli 25 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden vuonna 2024, millä tasolla taajuuden oletetaan pysyvän myös tänä vuonna.

Työpaikkatapaturmien taajuus suhteuttaa työpaikkatapaturmien lukumäärän tehdyn työn määrään. Taajuus lasketaan jakamalla työpaikkatapaturmien määrä tehdyillä miljoonilla työntunneilla. Työtuntien lukumäärätietona käytetään Tilastokeskukselta saatavia tietoja.

Työtapaturma käsittää työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturma

Työtapaturman käsite on määritelty tarkasti työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Tässä tiedotteessamme ja tilastojulkaisuissamme käytämme laissa määritellyn työtapaturmakäsitteen lisäksi työpaikkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työssä tai työntekopaikan alueella sekä työmatkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut matkalla asunnolta töihin tai töistä kotiin kuljettaessa.

Tulevat TVK:n tilastojulkaisut

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2025 lopulliset työtapaturmamäärät ja työpaikkatapaturmataajuuden helmikuussa 2026.

Ennusteen tarkemmat tiedot löytyvät TVK analyysista, joka julkaistaan Työtapaturmatiedossa 10.9.2025 noin klo 8:20.

Mitä Tapaturmavakuutuskeskus tekee?

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. 

TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista. Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta on yksi TVK:n lakisääteisistä tehtävävistä.

TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye