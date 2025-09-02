Nimitysuutinen: Sanna Malinen Teknologiateollisuuden teknologiajohtajaksi

Sanna Malisella on pitkä kokemus erityisesti datan ja tekoälyn liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä eri toimialoilta. Teknologiateollisuuteen hän siirtyy konsultointiyritys AIwisen toimitusjohtajan tehtävästä.



Teknologiateollisuus ry:ssä Malinen johtaa Teknologiat, tieto ja innovaatiot- sekä Osaava työvoima -tiimejä. Yksikköön kuuluu myös tekoälyn hyödyntämistä Suomessa vauhdittava AI Finland -verkosto. Malinen vastaa teknologia-, tieto- ja osaamispolitiikan lainsäädäntöön vaikuttamisesta sekä toimialan vetovoimatyöstä. Hän on Teknologiateollisuuden johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle.



– Osaamistason nosto ja kyky hyödyntää uusia teknologioita ovat kohtalonkysymyksiä koko Suomen tulevaisuudelle. Teknologiayritysten on pystyttävä uudistumaan ja kasvamaan yhä monimutkaisemmassa maailmassa, painottaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle.



– Uskon, että Malisen laajasta kokemuksesta niin tekoälystrategioiden johtamisessa, strategisessa ennakoinnissa kuin tutkimustyössä on jäsenyrityksillemme monenlaista hyötyä, Helle jatkaa.

Sanna Malinen suhtautuu innokkaasti uuteen tehtäväänsä.

– Teknologian kehitys on ratkaisevassa roolissa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja kestävän kasvun varmistamisessa. Haluan yhdessä jäsenyritysten ja kumppaneiden kanssa edistää ratkaisuja, jotka vievät Suomea eteenpäin kansainvälisessä kilpailussa, hän sanoo.