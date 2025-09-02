Nimitysuutinen: Sanna Malinen Teknologiateollisuuden teknologiajohtajaksi
Tekniikan tohtori Sanna Malinen on valittu Teknologiateollisuuden teknologiajohtajaksi. Hän aloittaa Uudet teknologiat ja osaaminen -yksikön vastaavana johtajana ja Teknologiateollisuuden johtoryhmän jäsenenä 1. marraskuuta.
Sanna Malisella on pitkä kokemus erityisesti datan ja tekoälyn liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä eri toimialoilta. Teknologiateollisuuteen hän siirtyy konsultointiyritys AIwisen toimitusjohtajan tehtävästä.
Teknologiateollisuus ry:ssä Malinen johtaa Teknologiat, tieto ja innovaatiot- sekä Osaava työvoima -tiimejä. Yksikköön kuuluu myös tekoälyn hyödyntämistä Suomessa vauhdittava AI Finland -verkosto. Malinen vastaa teknologia-, tieto- ja osaamispolitiikan lainsäädäntöön vaikuttamisesta sekä toimialan vetovoimatyöstä. Hän on Teknologiateollisuuden johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle.
– Osaamistason nosto ja kyky hyödyntää uusia teknologioita ovat kohtalonkysymyksiä koko Suomen tulevaisuudelle. Teknologiayritysten on pystyttävä uudistumaan ja kasvamaan yhä monimutkaisemmassa maailmassa, painottaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle.
– Uskon, että Malisen laajasta kokemuksesta niin tekoälystrategioiden johtamisessa, strategisessa ennakoinnissa kuin tutkimustyössä on jäsenyrityksillemme monenlaista hyötyä, Helle jatkaa.
Sanna Malinen suhtautuu innokkaasti uuteen tehtäväänsä.
– Teknologian kehitys on ratkaisevassa roolissa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja kestävän kasvun varmistamisessa. Haluan yhdessä jäsenyritysten ja kumppaneiden kanssa edistää ratkaisuja, jotka vievät Suomea eteenpäin kansainvälisessä kilpailussa, hän sanoo.
