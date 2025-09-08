Habitare-suunnittelukilpailun 2025 voittaja on Jolla – kilpailutyöt tutkivat levon tiloja
Habitare-suunnittelukilpailun 2025 voittajaksi on valittu Rosa Piiraisen suunnittelema Jolla. Voittaja julkistettiin Habitaressa tapahtuman avajaispäivänä keskiviikkona 10.9.2025. Kilpailun pääpalkintona oli Suomen Messusäätiön lahjoittama 5000 euron stipendi. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025.
Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämän kilpailun teema oli Leposaarekkeita – Domestic Islands, ja se haastoi osallistujat pohtimaan levon merkitystä kodin kontekstissa. Finalistityöt esittelivät tiloja, jotka tarjoavat kosketeltavan kokemuksen levosta, palautumisesta ja luovuudesta – toisinaan kalusteen muodossa, toisinaan tilallisena tai jopa mielensisäisenä kokemuksena.
Rosa Piiraisen suunnittelema voittajatyö Jolla vakuutti tuomariston omaperäisellä lähestymistavallaan ja vahvalla teemantulkinnallaan. Kilpailun päätuomarina toimi muotoilustudio Studio Kaksikko eli Salla Luhtasela ja Wesley Walters, jotka perustelivat tuomariston valintaa seuraavasti:
”Jollassa on kiinnostavia yksityiskohtia, kuten valon ja liikkeen yhdistäminen osaksi huonekalua. Se on yksinkertaisuudessaan ja oivaltavissa yksityiskohdissaan toimiva liitettäväksi sellaisenaan esim. osaksi kodin sisustusta, mutta siinä on potentiaalia monipuolisempiinkin variaatioihin.”
Kilpailun ensimmäisessä tuomarointivaiheessa mukana olivat muotoilija ja professori Tomek Rygalik, arkkitehti ja professori Pentti Kareoja sekä teollinen muotoilija Simo Puintila.
Habitare-suunnittelukilpailu järjestettiin nyt 21. kertaa yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kilpailu nostaa esiin nuoria arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijoita ja tarjoaa heille näkyvyyttä osana Pohjoismaiden johtavaa huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtumaa.
Habitaren kuvat ovat ladattavissa täältä
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. | habitare.fi |@habitaremessut @habitarefair
Pia Sievinen, communication & brand, Habitare, pia.sievinen@messukeskus.com, puh. +358 40 559 9155
