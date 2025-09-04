Aluehallitus päätti kahden toimialajohtajan virkajärjestelyjen jatkamisesta

Maanantaina 8. syyskuuta koolla ollut aluehallitus päätti kahden toimialajohtajan virkajärjestelyjen jatkamista kevääseen 2029. Satu Ala-Kokko jatkaa strategia- ja integraatiotoimialan toimialajohtajana 31.5.2029 saakka.



Ala-Kokko on toiminut tehtävässään syyskuusta 2023 lähtien määräaikaisella siirrolla ikäihmisten palveluiden toimialajohtajan virastaan. Määräaikainen tehtävä päättyy tämän vuoden lopussa. Strategia- ja integraatiotoimialan ydintehtävinä on hyvinvointialueen strategian toimeenpano ja palveluiden integroiminen.



Samalla aluehallitus päätti, että Jorma Haapanen jatkaa Ala-Kokon sijaisena ikäihmisten palveluiden toimialajohtajana vastaavana aikana. Haapanen on hoitanut tehtävää vuoden 2024 alusta.



Molempien viranhaltijoiden osaamista ja suoriutumista on arvioitu hyvinvointialueen toimintamallien mukaisissa onnistumiskeskusteluissa, eikä järjestelyjen jatkamiselle ole nähty esteitä. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus säilyvät molemmilla toimialajohtajilla ennallaan. Viranhoito määräaikaisena noudattaa viranhaltijalain määräyksiä. Määräaikaisia virkamääräyksiä käytetään organisaatiossa osana palvelussuhdekokonaisuutta, myös muissa tilanteissa, kun määräaikaisuuden perusteet ovat lain mukaisia.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös lähipalvelumallin laajentamista hyvinvointialueella. Oma Häme ottaa lähipalvelumallin vaiheittain laajempaan käyttöön tämän syksyn aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2026 alussa lähipalvelumalli on käytössä koko laajuudessaan Tammelassa, Humppilassa, Rengossa ja Ypäjällä.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi periaatteet, joiden mukaan lähipalveluja järjestetään jatkossa. Lähipalveluiden lähtökohtana on aina asiakkaan tarve ja tarkoituksenmukaisin toteutustapa. Palveluja tarjotaan erityisesti niille asukkaille, joilla palvelujen saanti voisi muuten vaikeutua pitkien välimatkojen, joukkoliikenteen puutteiden tai vastaavien syiden vuoksi.

Lähipalveluissa ei ole päivystystä, eivätkä ne kuulu kiireettömän hoidon valinnanvapauden piiriin. Palvelun tarve arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja samalla päätetään sopivin tapa toteuttaa se. Lähipalveluja voidaan antaa esimerkiksi terveysasemalla, erillisessä lähipalvelupisteessä, kotikäyntinä tai asiakkaan luokse vietävänä palveluna. Hyvinvointialuejohtajan esityksestä periaatteisiin lisättiin kohta, jonka mukaan lähipalvelumallin toimivuutta seurataan toimipistekohtaisesti. Lue lisää lähipalvelumallista

Konserniohjetta on päivitetty

Aluehallitus merkitsi maanantain kokouksessaan lisäksi tiedoksi hyvinvointialueen talouden toteuman tammi–heinäkuulta 2025. Lisäksi se sai tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2024 ja siihen annetun vastineen.

Aluehallitus käsitteli myös tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelle 2024 sekä siihen liittyvää vastinetta. Arviointikertomus on jo aiemmin käsitelty aluevaltuustossa. Tarkastuslautakunta on kuitenkin pyytänyt aluehallitukselta vastauksia kolmeen kysymykseen, jotka liittyvät sidosyksikköhankintoihin ja niiden riskeihin, potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien HaiPro-ilmoitusten kasvuun ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ikärajoihin.

Aluehallituksen vastineessa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin hyvinvointialueella on ryhdytty edellä mainittujen asioiden korjaamiseksi ja miten tilannetta seurataan. Aluehallitus päätti kokouksessa yksimielisesti tehdä vastineeseen lisäyksen, jonka mukaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kriittisiin henkilöstövajeisiin pyritään palaamaan vuoden 2026 budjetin yhteydessä. Arviointikertomuksen vastine toimitetaan aluevaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi aluehallitus päätti hyväksyä osaltaan Oma Hämeen päivitetyn konserniohjeen. Konserniohjeessa määritellään hyvinvointialuekonsernin hallintoa ja valvontaa koskevat periaatteet. Päivityksessä on huomioitu tarkastuslautakunnan suositukset muun muassa omistajaohjauksen periaatteiden vahvistamisesta ja kaksoisroolien riskien ehkäisemisestä.

Uutena sisältönä ohjeeseen on lisätty luvut omistajaohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimeämisestä. Ohjeen päivityksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, selkeyttää hallintoa ja vahvistaa hyvinvointialueen konsernin kokonaisohjausta. Aluevaltuuston on vielä hyväksyttävä konserniohjeen päivitykset.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslista mukaisesti. Seuraava kokous on 22. syyskuuta.

Aluehallituksen 8.9.2025 kokouksen esityslista