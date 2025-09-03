Metsänomistajat keskiössä Inarin metsäseminaarissa – avoin vuoropuhelu vie kohti kestävää tulevaisuutta

Metsänomistajien aktiivinen rooli ja heidän oikeuksiensa turvaaminen nousivat seminaarissa keskiöön. Metsätalous on Inarin kunnassa monien elinkeinojen perusta, ja metsänomistajat kantavat käytännön vastuun metsien hoitamisesta ja kestävän käytön varmistamisesta.

– Metsänomistajilla on vahva tahto hoitaa metsiään vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kuitenkin alueella yksityismetsänomistajien ja erityisesti yhteismetsien asema on vaikea ja metsien talouskäyttö on monin paikoin tehty lähes mahdottomaksi. Yksityismetsien käytön lisääminen voisi tuoda alueelle hyötyjä ilman, että muiden käyttömuotojen edellytykset heikentyvät. Seminaarissa nähtiin, että avoimella vuoropuhelulla löydämme ratkaisuja, totesi MTK:n Lapin kenttäpäällikkö Aino Kurtti.

Seminaarissa käsiteltiin muun muassa metsänhoidon ja metsätalouden laatuvaatimuksia Inarin kunnassa sekä metsien käytön yhteensovittamista poronhoidon ja saamelaiskulttuurin kanssa. Metsänomistajien näkökulmasta on tärkeää, että yksityisomaisuuden suoja ja metsäsertifioinnin vaatimukset tunnistetaan tasavertaisina lähtökohtina muiden intressien rinnalla.

Utsjoen yhteismetsän esimerkki osoitti, että yhteisesti hyväksytyt metsätaloussuunnitelmat voivat tarjota toimivia malleja myös yksityismetsien käyttöön. Tällaiset ratkaisut vahvistavat metsänomistajien mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen painotti omassa puheenvuorossaan avointa keskustelua metsien käytöstä ja sen ennakoitavista vaikutuksista. MTK pitää tätä linjaa tärkeänä: vain avoimuuden ja yhteistyön kautta voidaan turvata sekä metsänomistajien että muiden paikallisten elinkeinojen toimintaedellytykset.

Seminaarin yhteydessä järjestetyssä maastopäivässä osallistujat tutustuivat Inarin yhteismetsän leimikkoon sekä Inergia Oy:n toimintaan. Keskustelu jatkuu myös tulevaisuudessa – yhteinen päämäärä on kestävän metsien monikäytön turvaaminen niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville.

Lisätietoja:

Aino Kurtti, kenttäpäällikkö, aino.kurtti@mtk.fi, +358 50 302 6516

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, marko.maki-hakola@mtk.fi, +358 40 502 6810