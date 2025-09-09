Komea potti Varkauteen - Voittaja arvasi kaikki numerot oikein
Viime perjantain Kaikki tai ei mitään -pelissä löytyi yksi 12 oikein -tulos, jolla varkauslainen nettipelaaja saa 125 000 euron voiton.
Rivinsä Veikkaus.fi:ssä pelannut onnekas sai kaikki 12 numeroa oikein, joten hän voitti pelin päävoiton 125 000 euroa.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Mojova 240 000 euron Keno-voitto Riihimäelle9.9.2025 14:11:43 EEST | Tiedote
Riihimäellä pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 240 000 euron suurvoiton.
Jääkiekon Liiga alkaa tänään - lyökö jokin joukkue viime vuoden SaiPan voittoputken?9.9.2025 08:04:26 EEST | Tiedote
Kotimaisen jääkiekon Liigan uusi kausi alkaa tiistaina. Ennen kauden alkua ovat pelattavissa suositut kausivedot - mikä joukkue juhlii mestaruutta tänä vuonna? Veikkauksen vedonlyönnistä löytyy kattavasti kohteita Liigaan koko kauden ajan. Kausivedoissa on pelattavissa yli sata erilaista kohdetta.
Veikkaus ei tarjoa miesten huippusalibandya vedonlyönnissä toistaiseksi8.9.2025 12:35:06 EEST | Tiedote
Suomen urheilun eettinen keskus tiedotti tänään maanantaina suomalaiseen miesten huippusalibandyyn liittyvästä tutkinnasta.
Suomalaiset löivät vetoa Susijengin puolesta - Veikkaus jäi sensaatiovoitosta 200 000 euroa tappiolle7.9.2025 09:58:12 EEST | Tiedote
Suomen Susijengi kukisti koripallon EM-kisojen neljännesvälieräottelussa jättimäisen ennakkosuosikin Serbian ja eteni jatkoon. Lukuisille Suomen puolesta vetoa lyöneille Veikkauksen asiakkaille tulos oli erityisen maukas. Asiakkaiden voittamat Suomi-vedot aiheuttivat Veikkaukselle kohteesta yli 200 000 euron tappion.
Loton potti nousee kahteen miljoonaan euroon - tässä oikea rivi6.9.2025 22:36:12 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 36/2025 täysosumia. Ensi viikolla potissa on kaksi miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme