Veikkaus Oy

Komea potti Varkauteen - Voittaja arvasi kaikki numerot oikein

9.9.2025 12:55:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Viime perjantain Kaikki tai ei mitään -pelissä löytyi yksi 12 oikein -tulos, jolla varkauslainen nettipelaaja saa 125 000 euron voiton.

Henkilö pitää älypuhelinta kädessään; näytöllä on teksti "Kaikki tai ei mitään."

Rivinsä Veikkaus.fi:ssä pelannut onnekas sai kaikki 12 numeroa oikein, joten hän voitti pelin päävoiton 125 000 euroa.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin.

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
www.veikkaus.fi/yritys

Henkilö pitää älypuhelinta kädessään; näytöllä on teksti "Kaikki tai ei mitään."
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

