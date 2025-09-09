Kylpyhuone – ja saunaremonttien hinnat laskussa

Remonttien hinnat ovat olleet yleisesti laskusuhdanteessa. Varsinkin kylpyhuone – ja saunaremonttien hinnat ovat laskeneet huomattavasti vuoden takaisesta. Kylpyhuoneen täysremonttien hinnat laskivat 32,9 prosenttia ja saunan täysremonttien hinnat laskivat 29,7 prosenttia.

Maalis- elokuussa 2025 kylpyhuoneen täysremontin mediaanihinta oli Urakkamaailmassa kilpailutettujen remonttien osalta 6 500 €, kun vuosi sitten vastaavana aikana mediaanihinta oli vielä 9 688 €. Saunaremonteissa vastaava mediaanihinta oli maalis-elokuussa 2025 8 960 € ja 2024 12 738 €.

Urakkamaailman datan mukaan kylpyhuone- ja saunaremonttien hinnat ovat laskeneet poikkeuksellisen voimakkaasti, lähes kolmanneksen vuodessa. Taustalla on kuluttajien tiukka taloustilanne, joka johtaa kysynnän vähenemiseen ja pienikokoisempiin remontteihin. Myös kiristynyt kilpailu remonteista aiheuttaa remonttien hintojen laskua, sillä urakoitsijat joutuvat joustamaan katteistaan saadakseen töitä, kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.

Remonttien määrät laskussa

Hintojen laskua selittää osin jo pidempään jatkunut trendi remonttimäärien laskussa.

Erityisesti laajempien remonttien määrät ovat laskeneet vuoden 2025 alusta lähtien lähes kaikissa remonttikategorioissa (lähde: Urakkamaailman remonttiselvitys aikaväliltä 1.12.2024-31.3.2025).

Toteutettujen kylpyhuoneremonttien määrä on pudonnut 13,4 prosenttia ja saunaremonttien määrä 6 % vuoden takaisesta.

Uskomme, että loppuvuonna remonttien hintojen muutokset tasaantuvat ja kustannusten laskua ei ole odotettavissa enempää. Remonttien kysynnän piristyminen riippuu ennen kaikkea kuluttajien luottamuksesta omaan talouteensa. Mikäli talouden epävarmuus hellittää, näemme todennäköisesti kysynnän kasvua erityisesti kylpyhuone- ja saunaremonteissa vuonna 2026, sanoo Koivuniemi.

Selvityksen datasta

Urakkamaailmaan jätettiin tutkimusaikavälillä (1.3.2025 - 31.8.2025) kylpyhuone- ja saunaremontti -kategorioissa yhteensä 1212 tarjouspyyntöä, joiden pohjalta selvitys on tehty. Kaikki remonttien hintatiedot ovat arvonlisäverollisia ja esitetyt hinnat ovat kylpyhuone- ja saunaremonttien mediaanihintoja.