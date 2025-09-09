SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen oma faktantarkastus vuotaa jo pahemmin kuin heidän kipparoimansa velkalaivan pohja

9.9.2025

-Kokoomuksen tuorein paniikkikohtaus osoittaa jälleen puoleen epätoivoa hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan selittelyn kanssa. Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että puolueen faktatarkastus vuotaa pahemmin, kuin heidän kipparoimansa velkalaivan pohja, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Eri hallitusten velkaantumista arvioitaessa valtion velkaantumisen osalta on hyvä muistaa, että vuoden 2023 velkaantumista kasvatti yli kolmella miljardilla Orpon hallituksen päätös aikaistaa vuoden 2024 velanottoa vuodelle 2023. Joulukuussa 2023 nykyinen hallitus päätti kasvattaa vuoden 2023 velanottoa peräti 3,2 miljardilla eurolla. Näin vuoden 2023 velkasaldo paisui ennakoidusta 11,2 miljardista eurosta 14,4 miljardiin euroon.

Tämän hallituksen päätöksellä lisättiin siis jälkikäteen edellisen hallituksen velkaperintöä.

Samalla on syytä huomata, että valtion velan kehitystä tarkasteltaessa on myös huomioitava valtion kassavarat, mitkä ovat muuttuneet huomattavasti viimeisimpien vuosien aikana. Tämä vaikuttaa suoraan nostattavan velan määrään.

-Johtopäätös onkin siten selvä. Tarkasteltiin sitten valtionvelan kehitystä tai budjettitalouden alijäämää niin kokoomuksen vahtivuorolla julkinen talous on kehittynyt selvästi huonompaa suuntaan ja tällä hetkellä velkaannumme nopeampaa tahtia muihin EU-maihin verrattuna, Räsänen muistuttaa.

-Seuraavan kerran kun kokoomuksen koko trollausarmeija hälytetään liikkeelle peittämään kokoomuksen ennätysmäisen velanottopolitiikan jälkiä, niin kannattaa ensin katsoa peiliin. Tosiasia on, että kokoomuksesta on tullut pääministeri Petteri Orpon johdolla todellisia velkalaivan kippareita. Nyt sitten tätä pyritään peittelemään kreikkalaistyyppisellä kirjanpitokikkailulla, Räsänen päättää. 

