SDP:n Riitta Kaarisalo: Orpon konkurssihallituksen eväät on syöty
-Kokoomuksen tuoreet ulostulot osoittavat surullisella tavalla, että Orpon konkurssihallituksen eväät on syöty, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Kaarisalo (sd).
Kun hallitus ei ole pääsemässä yhteenkään talouspolitiikan tavoitteistaan ja työttömyys sekä velka vain kasvavat ja konkurssit kipuavat 2000-luvun ennätykseensä, yrittää kokoomus epätoivoisesti kääntää huomion pois omista epäonnistumisistaan syyttämällä jälleen kerran Marinin hallitusta.
Sen sijaan että viime viikon budjettiriihessä hallitus olisi keskittynyt löytämään aitoja kasvutoimia, joilla työllisyyttä olisi voitu parantaa ja velkaantuminen kääntää, se keskittyi sisäiseen riitelyynsä kielenkäytöstä ja ulos saimme puolivillaisia kirjapitokikkailuja, joilla ei julkista taloutta vakauteta.
-Jos hallitus haluaa aidosti kääntää julkisen talouden velkaantumisen, niin kannattaisi aloittaa perumalla hyvätuloisille räätälöidyt kalliit veronalennukset, Kaarisalo päättää.
