Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on laadittava konkreettinen toimenpideohjelma alfa-PVP huumeen leviämisen pysäyttämiseksi

– Kyse on vakavasta kriisistä, joka vaarantaa ihmishenkiä ja yhteiskunnan turvallisuutta. Jokaiselle käyttäjälle on turvattava nopea ja esteetön apu, ennen kuin riippuvuus syvenee ja johtaa rikoskierteeseen, painottaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Kim Berg.

– On tärkeää, että ministerit kuuntelevat asiantuntijoita ja viranomaisia, mutta pelkkä keskustelu ei pysäytä huumeen leviämistä. Tilanne on niin vakava, että hallituksen on laadittava kokonaisvaltainen toimenpideohjelma vielä tämän syksyn aikana. Muuten maksamme yhteiskuntana liian kovaa hintaa huumeen leviämisestä, sanoo kansanedustaja Aki Lindén.

Alfa-PVP aiheuttaa nopeasti riippuvuutta, psykooseja, hallusinaatioita ja väkivaltaista käytöstä. Sen käyttö liittyy vakavasti järjestäytyneeseen rikollisuuteen, salakuljetukseen ja katuturvallisuuden heikkenemiseen. SDP suhtautui myönteisesti kansalaisaloitteeseen koskien kokeilua valvottujen huumeiden käyttötiloista, ja jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen sen puolesta. Käyttötilat eivät ole hyväksyntä huumeiden käytölle, vaan tutkitusti toimiva tapa vähentää kuolemia, lisätä katujen turvallisuutta ja ohjata vaikeasti riippuvaisia palvelujen piiriin.

– Suomessa meillä ei ole varaa menettää yhtään enempää ihmishenkiä tälle huumeelle. Tämä huume tuhoaa käyttäjän elämän, repii perheitä ja synnyttää rikoskierteen, jonka seuraukset näkyvät koko yhteiskunnassa. Kyse on inhimillisestä hätätilasta ja sisäisestä turvallisuudesta, korostaa kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa.

– Nuorille on lähetettävä selkeä viesti: Huumeiden käyttäminen ei ole leikkiä, vaan hengenvaarallinen valinta. Kouluissa, kodeissa ja nuorisotyössä on lisättävä tietoisuutta alfa-PVP:n seurauksista. Ennaltaehkäisy on yhtä tärkeässä roolissa kuin rikollisuuden torjunta, muistuttaa kansanedustaja Ville Merinen.

SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaryhmä vaatii hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä, jotka sisällytetään kiireellisesti laadittavaan toimenpideohjelmaan:

Poliisi- ja viranomaistoimien tehostaminen alfa-PVP:n saatavuuden kitkemiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Matalan kynnyksen päihdepalveluiden ja vieroituspolkujen vahvistaminen, jotta apu on aidosti saatavilla myös nuorille ja kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville.

Ennaltaehkäisy ja valistus, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu tiedotus huumeiden vaaroista.

Virallinen, koko hallituksen vastuulla oleva toimenpideohjelma, joka yhdistää sosiaali- ja terveyssektorin, sisäisen turvallisuuden sekä oikeusjärjestelmän toimet alfa-PVP:n leviämisen estämiseksi.

– Nyt tarvitaan päätöksiä ja toteutusta. Hallituksen on näytettävä, että se todella ymmärtää tilanteen vakavuuden. Jokainen menetetty päivä lisää inhimillistä kärsimystä ja turvattomuutta. Me vaadimme hallitusta toimimaan, nyt, ei myöhemmin, päättää kansanedustaja Suna Kymäläinen.