Uusi yrityslakipalvelu haastaa alan perinteet – nopeutta, selkeyttä ja kustannustehokkuutta pk-yrityksille
Pk-yritysten oikeudelliset tarpeet kasvavat, mutta moni yritys välttelee lakipalveluiden käyttöä kustannusten ja byrokratian pelossa. ANKO Yrityslakipalvelut Oy tuo markkinoille palvelumallin, joka yhdistää reaaliaikaisen neuvonnan, läpinäkyvän hinnoittelun ja selkokieliset sopimukset. Yrityksen motto: Toimimme - ratkaisemme, sisältää ydinviestin yrityksille, jotka miettivät lakipalveluiden hyödyntämistä.
Yritystoiminta on entistä monimutkaisempaa ja oikeudelliset riskit voivat kaataa koko liiketoiminnan. Silti moni yrittäjä jättää sopimukset, yhtiöjärjestelyt ja mahdolliset riitatilanteet hoitamatta ajoissa.
"Halusimme luoda palvelun, johon yrittäjä uskaltaa tarttua heti kun kysymys herää – eikä vasta, kun tilanne on kriisissä. Asiakasyrityksen kannalta on myös tärkeätä tietää, että oikeusasioita hoitava kumppani ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja sen haasteita", sanoo toimitusjohtaja Lars Forsström, ANKO Yrityslakipalvelut Oy:stä.
Uusi yrityslakipalvelu tarjoaa:
- Läpinäkyvästi hinnoitellut sopimus- ja neuvontapalvelut ilman piilokuluja.
- Reaaliaikainen lakineuvonta nykyaikaisten kanavien kautta.
- Selkokieliset sopimuspohjat ja ohjeet, jotka yritys voi räätälöidä omaan käyttöönsä.
- Erityisosaamista ja ymmärrystä liiketoimintahaasteista eri toimialoilla, startupeista, kasvuyrityksistä ja sukupolvenvaihdoksista.
Palvelu lanseerataan syyskuun aikana, ja se on heti käytettävissä yrityksen toimialueella: Uusimaa - Päijät-Häme - Kymenlaakso - Etelä-Karjala. Yritys tarjoaa lanseerauksen yhteydessä maksuttoman alkukartoituksen syyskuun 2025 aikana.
Lars ForsströmToimitusjohtajaANKO Yrityslakipalvelut OyPuh:040 511 217lars.forsstrom@anko.fi
Anko Yrityslakipalvelut Oy on Suomessa toimiva, vuonna 2025 perustettu yritys, joka on Anko Lakiasiaintoimisto Oy:n tytäryhtiö. Anko Lakiasiaintoimisto Oy on perustettu vuonna 2018, liikevaihto vuonna 2024 oli 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 kokonaisliikevaihdoksi ennustetaan 2,1 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät yhteensä 20 työntekijää. Toimialueena on koko eteläinen Suomi ja toimistot sijaitsevat Kouvolassa, Kotkassa, Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa.
