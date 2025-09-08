Osuuskauppa PeeÄssä haluaa kehittää asiakasomistajien palveluita Inkilänmäellä
Osuuskauppa PeeÄssä ja Broman Yhtiöt Oy ovat tehneet aiesopimuksen Inkilänmäellä sijaitsevan kiinteistön omistusoikeuden ja tontin maavuokraoikeuden siirrosta Broman yhtiöiltä Osuuskauppa PeeÄssälle. Tontilla sijaitsee nykyisin Broman Yhtiöt Oy:n omistama liikerakennus, jossa aiemmin toimi Motonet-myymälä.
- Tarkoituksenamme on rakentaa tontille uusi noin 4 000 m²:n rakennus päivittäistavarakaupalle ja mahdollisesti muille alueen tarvitsemille palveluille. Toteutuessaan investointi tuo 20-30 uutta työpaikkaa ja parantaa Inkilänmäen ja Kuopion alueen asiakasomistajien palveluita merkittävästi. Lisäksi se työllistäisi rakennusaikana myös rakennusalaa, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.
Kiinteistökaupan jatkotoimenpiteinä PeeÄssä neuvottelee kyseisen tontin ostosta Kuopion kaupungin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
S-kaupat: Tunnin pikatoimitukset alkavat Kuopiossa ja Varkaudessa8.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
PeeÄssä aloittaa tunnin pikatoimitukset S-marketeissa ja Saleissa Kuopiossa ja Varkaudessa syyskuussa
Kuopioon rakennetaan uusi Sale14.8.2025 12:37:30 EEST | Tiedote
Sale Puijonkuppeen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2025. Urakoitsijana toimii Skanska.
Osuuskauppa PeeÄssän myynti kasvoi – ennätysmäärä uusia nuoria asiakasomistajia8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Alkuvuoden aikana PeeÄssän myynnissä on nähty vakaata kasvua. Uusien liittyneiden asiakasomistajien määrä ennätyksellisen korkealla.
Uudet lasten uimataitoon keskittyvät VesiÄssä-uimakoulut aloittavat toimintansa syksyllä Kuopiossa1.8.2025 09:06:09 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssän ja Kuopion Uimaseura ry:n yhteistyö tuo uudet VesiÄssä-uimakoulut Kuopion Kuntolaakson uimahalliin.
OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ ALOITTAA MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA LIIKENNEKAUPPAA KOSKEVAT MUUTOSNEUVOTTELUT31.7.2025 11:00:07 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskevat Osuuskauppa PeeÄssän majoitus-, ravitsemis- ja liikennekauppaa. Muutosneuvottelut käynnistyvät elokuun ensimmäisellä viikolla. Neuvottelujen taustalla on yhteiskunnan yleisen taloudellisen ja epävakaan tilanteen mukanaan tuoma asiakkaiden kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutos sekä osuuskaupan majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Kyseessä olevien toimintojen uudelleen organisointia harkitaan, jotta varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien muutosten läpimeno ja suorituskyvyn tasonnosto. Majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan palvelutarjonnalle ei ole nykyisellään kaikilta osin kysyntää ja kannattavuus on ollut heikko, minkä vuoksi joudutaan harkitsemaan palvelutarjonnan muuttamista sekä työtuntien ja henkilöstömäärän vähentämistä kysyntää vastaavalle ja kannattavan liiketoiminnan mahdollistavalle tasolle. Kaikilla
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme