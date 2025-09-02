Säteilyturvallisuuspäivät kerää säteilyn käyttäjät yhteen
Säteilyturvakeskus järjestää syyskuun 10. ja 11. päivä Helsingin Messukeskuksessa Teollisuuden ja tutkimuksen 15. säteilyturvallisuuspäivät säteilyn käytöstä vastaaville ja säteilyn käyttöön osallistuville teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan ammattilaisille.
Teollisuudessa radioaktiivisia aineita sisältäviä niin sanottuja umpilähteitä käytetään esimerkiksi pinnankorkeuden, tiheyden ja kosteuden mittauksissa. Elintarviketeollisuudessa käytetään pääosin röntgenlaitteita. Säteilyn käyttöpaikkoja on yhteensä toista tuhatta
Kaiken säteilyn käytön täytyy olla turvallista ja turvallisuudesta vastaa toiminnanharjoittaja. Turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus, STUK.
STUK järjestää kahden vuoden välein säteilyn käyttäjille yhteisen tilaisuuden, Säteilyturvallisuuspäivät. Johtava asiantuntija Maaret Lehtinen STUKista sanoo, että STUKin tavoite on tilaisuudessa jakaa ajantasaista tietoa säteilyturvallisuutta koskevista säännöksistä ja STUKin valvontatyöstä.
Vähintään yhtä tärkeää on Maaret Lehtisen mukaan myös koota säteilyn käyttäjät yhteen keskustelemaan keskenään. STUK ei voi tarjota sellaista tietoa ja kokemusta, jota teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjät keskenään voivat toisilleen tarjota.
Ohjelmassa keskitytään muun muassa säteilylähteiden elinkaareen sekä siihen, mitä kaikkea on huomioitava, kun toimintatapoihin tai säteilylähteisiin tulee muutoksia.
Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyturvallisuuspäivät keräävät tänäkin vuonna salin täyteen ja päiviin osallistuu noin 300 henkilöä.
