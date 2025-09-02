Säteilyturvallisuuspäivät kerää säteilyn käyttäjät yhteen

Säteilyturvakeskus järjestää syyskuun 10. ja 11. päivä Helsingin Messukeskuksessa Teollisuuden ja tutkimuksen 15. säteilyturvallisuuspäivät säteilyn käytöstä vastaaville ja säteilyn käyttöön osallistuville teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja kaupan ammattilaisille.