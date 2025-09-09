SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pia Viitanen: Kokoomus haluaa kuumeisesti siirtää huomion pois talouspolitiikkansa konkurssista

9.9.2025 13:54:40 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

-Kokoomuksen tuore hyökkäys SDP:tä kohtaan on kömpelö yritys kääntää huomio pois siitä, että hallitus on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan talouspolitiikan tavoitteissaan, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd). 

Kuva: Nora Vilva/Demokraatti
Kuva: Nora Vilva/Demokraatti

-Orpon hallituksen tulostaulu on surullinen: hallituksen politiikalla velkavuori jatkaa kasvuaan, työttömyys nousuaan, ja konkurssit kohoavat 2000-luvun ennätykseen. Tavallisen palkansaajan verotus on nostettu korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, mutta ratkaisuksi tarjotaan yli 100 000 euron veroalea miljonääreille, Viitanen jatkaa.

-Ja jälleen kerran syntipukiksi on kaivettu Marinin hallitus. Tämä osoittaa, että Orpon hallituksen eväät on kertakaikkisesti syöty.  Hallitus näyttää keskittyvän riitelemään keskenään, eikä rakentamaan Suomeen aitoa kasvua ja luottamusta, Viitanen päättää.

Yhteyshenkilöt

