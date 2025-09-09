SDP:n Pia Viitanen: Kokoomus haluaa kuumeisesti siirtää huomion pois talouspolitiikkansa konkurssista

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on laadittava konkreettinen toimenpideohjelma alfa-PVP huumeen leviämisen pysäyttämiseksi 9.9.2025 14:26:47 EEST | Tiedote

SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat vaativat hallitukselta kiireellisiä toimia ja toimenpideohjelman laatimista alfa-PVP huumeen pysäyttämiseksi. Sisäministeri Mari Rantanen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen keskustelivat 5.9. viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken alfa-PVP-huumeesta. SDP:n valiokuntaryhmän edustajat pitävät vuoropuhelua ministereiden ja viranomaisten välillä tärkeänä, mutta keskustelun lisäksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia ratkaisuja.