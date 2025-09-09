SDP:n Pia Viitanen: Kokoomus haluaa kuumeisesti siirtää huomion pois talouspolitiikkansa konkurssista
-Kokoomuksen tuore hyökkäys SDP:tä kohtaan on kömpelö yritys kääntää huomio pois siitä, että hallitus on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan talouspolitiikan tavoitteissaan, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd).
-Orpon hallituksen tulostaulu on surullinen: hallituksen politiikalla velkavuori jatkaa kasvuaan, työttömyys nousuaan, ja konkurssit kohoavat 2000-luvun ennätykseen. Tavallisen palkansaajan verotus on nostettu korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, mutta ratkaisuksi tarjotaan yli 100 000 euron veroalea miljonääreille, Viitanen jatkaa.
-Ja jälleen kerran syntipukiksi on kaivettu Marinin hallitus. Tämä osoittaa, että Orpon hallituksen eväät on kertakaikkisesti syöty. Hallitus näyttää keskittyvän riitelemään keskenään, eikä rakentamaan Suomeen aitoa kasvua ja luottamusta, Viitanen päättää.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on laadittava konkreettinen toimenpideohjelma alfa-PVP huumeen leviämisen pysäyttämiseksi9.9.2025 14:26:47 EEST | Tiedote
SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat vaativat hallitukselta kiireellisiä toimia ja toimenpideohjelman laatimista alfa-PVP huumeen pysäyttämiseksi. Sisäministeri Mari Rantanen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen keskustelivat 5.9. viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken alfa-PVP-huumeesta. SDP:n valiokuntaryhmän edustajat pitävät vuoropuhelua ministereiden ja viranomaisten välillä tärkeänä, mutta keskustelun lisäksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia ratkaisuja.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Orpon konkurssihallituksen eväät on syöty9.9.2025 13:34:12 EEST | Tiedote
-Kokoomuksen tuoreet ulostulot osoittavat surullisella tavalla, että Orpon konkurssihallituksen eväät on syöty, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Kaarisalo (sd).
SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen oma faktantarkastus vuotaa jo pahemmin kuin heidän kipparoimansa velkalaivan pohja9.9.2025 13:06:43 EEST | Tiedote
-Kokoomuksen tuorein paniikkikohtaus osoittaa jälleen puoleen epätoivoa hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan selittelyn kanssa. Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että puolueen faktatarkastus vuotaa pahemmin, kuin heidän kipparoimansa velkalaivan pohja, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Piritta Rantanen: Perussuomalaisten maahanmuuttonäkemykset karkottavat erityisasiantuntijoita6.9.2025 18:49:33 EEST | Tiedote
– Perussuomalaisten hallitusvastuun aikana Suomeen tulevien erityisasiantuntijoiden määrä ETA-alueen ulkopuolelta on pudonnut alle puoleen. Kokonaismaahanmuutto ei ole vähentynyt, mutta yhä useampi niistä, joilla on varaa valita, ei enää tule Suomeen, toteaa SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen.
SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella6.9.2025 14:21:53 EEST | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopralle, että kokoomuksen näytöillä ei kannata paljoa muille huudella. – Kokoomuksen johdolla Suomen velkaantuminen on Euroopan nopeinta, kasvu heikointa ja työttömyys kohta koko unionin pahinta. Kun on omalla vahtivuorolla saanut näin rumat lukemat tulostaululle, niin en paljoa muille huutelisi, toteaa Räsänen.
