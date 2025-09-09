Veikkaus Oy

Mojova 240 000 euron Keno-voitto Riihimäelle

9.9.2025 14:11:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Riihimäellä pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 240 000 euron suurvoiton.

Henkilö pitelee älypuhelinta, jossa on auki sovellus.

Kenon viime perjantain ilta-arvonta toi 240 000 euron voiton riihimäkeläiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Voitto osui Kenon korotettujen voittojen viikolla, joten voitto oli 40 000 euroa normaalia voittoa suurempi.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Vuoden suurimmat Kenon voitot

Päivä Paikkakunta Summa
24.7. Vesanto 1 400 000,00 €
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 €
10.5. Lohja 900 000,00 €
12.7. Tampere 700 000,00 €
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 €
23.2. Nokia 500 000,00 €
13.8. Lempäälä 250 000,00 €
20.8. Ylivieska 250 000,00 €
4.7. Vantaa 250 000,00 €
1.1. Kerava 250 000,00 €
5.9. Riihimäki 240 000,00 € 

Avainsanat

Veikkauskeno

