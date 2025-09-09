Pirkanmaan hyvinvointialue

Hatanpään sairaalaan avattiin Pirkanmaan kolmas kampuskuntoutusyksikkö

9.9.2025 14:49:23 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Uudistuneen V3-osaston avajaisia vietetään 4. syyskuuta. Kampuskuntoutusyksikkö on yleislääketieteen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan jatkokuntoutusta vaativia neurologisia ja ortopedisiä potilaita.

Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään porrastettua osastokuntoutusta. Helmikuussa 2024 keskitetyt perusterveydenhuollon kampuskuntoutusyksiköt avattiin Valkeakoskelle ja Sastamalaan, joissa kummassakin on 10 potilaspaikkaa varattuna neurologisia jatkokuntoutuspotilaita varten. Hatanpäällä jatkokuntoutuskäyttöön otettiin nyt kokonainen osasto.  

Uudella kuntoutusosastolla hoidetaan neurologisia ja ortopedisiä potilaita, jotka eivät enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta joiden katsotaan hyötyvän jatkokuntoutuksesta perusterveydenhuollon sairaalaosastolla. Tavoitteena on, että osastolla kuntoudutaan kotikuntoon.  

Osastolla hoidettavat neurologiset potilaat ovat pääosin aivoverenkiertohäiriön saaneita potilaita, jotka siirtyvät osastolle Tays Keskussairaalan akuuttineurologian osastolta tai Hatanpään neurologisilta osastoilta. Ortopediset potilaat puolestaan ovat ensivaiheessa Tekonivelsairaala Coxassa suunnitellusti leikattuja potilaita, jotka tarvitsevat jatkokuntoutusta.  

– Neurologisen potilaan kuntoutusketjussa on jo hienot rakenteet olemassa. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana kehittämässä myös ortopedisten potilaiden kuntoutusketjua, osastonlääkäri Vesa-Matti Kuittinen kertoo.  

Kampuskuntoutusyksikkö on kuntoutusosaamisen keskittymä 

Kuntoutusosastolla työskennellään moniammatillisesti. Osastonlääkärinä Hatanpäällä on fysiatrian erikoislääkäri, jonka lisäksi yksikössä työskentelee hoitajia, fysioterapeutteja, puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, kotiutuskoordinaattori sekä sosiaalityöntekijä. Jatkuvaa vuoropuhelua käydään niin neurologisten osastojen kuin kahden muun kampuskuntoutusyksikön kanssa.  

– Kuntoutustyössä erityisen hienoa on tiimityöskentely ja ammattiryhmien välinen arvostus ja yhteistyö, Kuittinen kiteyttää.  

Osasto V3 on aiemmin ollut akuuttipainotteinen yleislääketieteen osasto. Jatkossa kyseistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan muilla lähisairaaloiden osastoilla. Toimintaa on syyskuun alusta alkaen lähdetty vähitellen muuttamaan uuden painopisteen mukaiseksi. 

– Osaston profiilin muuttamisen eteen on tehty tiiviisti työtä kevään ja kesän aikana. Muutos akuuttipainotteisesta osastosta kuntoutusosastoksi on iso ja se on vaatinut aivojen asettamista uuteen asentoon. Henkilöstömme on akuuttihoitotyössä oppinut kohtaamaan jokaisen potilaan yksilönä. Nyt opettelemme potilas kerrallaan uutta tapaa toimia ja uskon, että akuuttihoitotyön taustasta voimme ammentaa paljon oppeja myös kuntoutujien hoitoon, osastonhoitaja Veera Korpela kertoo.  

– Osaston henkilöstö on käynyt tutustumassa neurologian osaston ja Sastamalan kampuskuntoutusyksikön toimintaan.  Samalla porukka on hioutunut yhteen ja olen varma, että kaikki tekevät parhaansa potilaiden kuntoutuksen eteen, vastuualuejohtaja Jaana Heinäkallio lisää.   

Muutoksen yhteydessä osaston tiloja on muokattu kuntoutuspotilaille paremmin sopiviksi. Osaston olohuonetilasta on tehty toimintaterapiakäyttöön sopiva. Osaston päätyyn on tehty kuntoharjoitteluun sopiva tila, jossa on kuntoiluun käytettävien laitteiden lisäksi omaharjoitteluohjeita sekä sote-asemien sairaalaosastoilta tutun lattiaan merkityn kuntokadun lähtöpiste. Viihtyisälle parvekkeelta voi nähdä Pyhäjärvelle asti.  

– Osaston avaaminen on yksi tärkeä etappi, mutta kehitystyö kampuskuntoutuksen ympärillä jatkuu edelleen, Heinäkallio muistuttaa.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen kokonaisuutta organisoidaan parhaillaan uudestaan, mutta muutokset eivät vaikuta kampuskuntoutusyksikön palveluihin potilaille. 

