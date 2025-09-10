Velox Logistiikka Oy ostaa Mail Service Finland Oy:n – syntyy markkinointilogistiikan kokonaispalveluiden kiistaton ykkönen

Velox tunnetaan markkinointilogistiikan ja kampanjamateriaalien hallinnan edelläkävijänä ja alan vakaana toimijana. Mailservice taas on tunnettu markkinoinnin ja myynnin kokonaisvaltaisten ratkaisujen huippuosaajana ja tuo liiketoimintojen yhdistyessä vahvaa asiantuntemusta erityisesti kohdemarkkinoinnin hallintaan, tapahtumamarkkinoinnin ratkaisujen suunnitteluun sekä tulostus- ja painopalveluihin. Yrityskaupan jälkeen molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisinä brändeinä, mutta osana yhteistä omistuspohjaa ja strategiaa. Uusi osaaminen luo uusia mahdollisuuksia ja kasvun myötä Velox pystyy tarjoamaan entistä nopeampaa ja kustannustehokkaampaa markkinointipalvelua ja tuomaan helpotusta asiakkaidensa markkinointiin ja materiaalien hallintaan.

Yritysosto vahvistaa samalla Veloxin asemaa vastuullisena toimijana ja tukee molempien yhtiöiden vastuullisuustavoitteita. Resurssien ja prosessien yhdistäminen mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmät ratkaisut sekä tehokkaamman materiaalien ja jakelun hallinnan. Alan johtava asema ja strategian mukainen kasvu tarkoittavat laajemman palveluvalikoiman lisäksi lisää työpaikkoja tulevaisuudessa – mikä on merkittävä uutinen toimialalle.

Mailservicen työntekijät jatkavat Mailservicen palveluksessa, samalla tuoden laajaa osaamista ja monipuolisuutta Veloxin palveluvalikoimaan. Mailservicen toimitusjohtaja Henri Lehtonen jatkaa yhtiön operatiivisena johtajana ja osallistuu jatkossa molempien yhtiöiden palvelukehitykseen. Veloxin toimitusjohtaja Eeva Ylimartimo toimii jatkossa myös Mailservicen toimitusjohtajana.

”Yhdistymisemme tuo merkittäviä synergiaetuja. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme laajemmin ja tehokkaammin – sekä tarjoamaan myös uusia palvelukonsepteja”, Ylimartimo kommentoi.

”Tämä yrityskauppa on luonnollinen askel kahden vahvan ja saman arvomaailman jakavan yrityksen välillä. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa, mikä tuo asiakkaillemme helpompaa ja tehokkaampaa arkea”, Lehtonen jatkaa.