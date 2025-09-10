Velox Logistiikka Oy ostaa Mail Service Finland Oy:n – syntyy markkinointilogistiikan kokonaispalveluiden kiistaton ykkönen
Markkinointilogistiikan kärkipaikkaa pitävä Velox Logistiikka Oy vahvistuu entisestään, kun kokonaisvaltaisia ratkaisuita myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin tarjoava Mail Service Finland Oy on siirtynyt yrityskaupassa Velox Logistiikka Oy:n omistukseen. Yrityskauppa vauhdittaa yhtiöiden kasvustrategian toteutumista ja luo kokonaisuuden, joka tarjoaa jatkossa asiakkailleen Suomen laajimmat ja kustannustehokkaimmat markkinoinnin palvelut aina kampanjan suunnittelusta toteutukseen.
Velox tunnetaan markkinointilogistiikan ja kampanjamateriaalien hallinnan edelläkävijänä ja alan vakaana toimijana. Mailservice taas on tunnettu markkinoinnin ja myynnin kokonaisvaltaisten ratkaisujen huippuosaajana ja tuo liiketoimintojen yhdistyessä vahvaa asiantuntemusta erityisesti kohdemarkkinoinnin hallintaan, tapahtumamarkkinoinnin ratkaisujen suunnitteluun sekä tulostus- ja painopalveluihin. Yrityskaupan jälkeen molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisinä brändeinä, mutta osana yhteistä omistuspohjaa ja strategiaa. Uusi osaaminen luo uusia mahdollisuuksia ja kasvun myötä Velox pystyy tarjoamaan entistä nopeampaa ja kustannustehokkaampaa markkinointipalvelua ja tuomaan helpotusta asiakkaidensa markkinointiin ja materiaalien hallintaan.
Yritysosto vahvistaa samalla Veloxin asemaa vastuullisena toimijana ja tukee molempien yhtiöiden vastuullisuustavoitteita. Resurssien ja prosessien yhdistäminen mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmät ratkaisut sekä tehokkaamman materiaalien ja jakelun hallinnan. Alan johtava asema ja strategian mukainen kasvu tarkoittavat laajemman palveluvalikoiman lisäksi lisää työpaikkoja tulevaisuudessa – mikä on merkittävä uutinen toimialalle.
Mailservicen työntekijät jatkavat Mailservicen palveluksessa, samalla tuoden laajaa osaamista ja monipuolisuutta Veloxin palveluvalikoimaan. Mailservicen toimitusjohtaja Henri Lehtonen jatkaa yhtiön operatiivisena johtajana ja osallistuu jatkossa molempien yhtiöiden palvelukehitykseen. Veloxin toimitusjohtaja Eeva Ylimartimo toimii jatkossa myös Mailservicen toimitusjohtajana.
”Yhdistymisemme tuo merkittäviä synergiaetuja. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme laajemmin ja tehokkaammin – sekä tarjoamaan myös uusia palvelukonsepteja”, Ylimartimo kommentoi.
”Tämä yrityskauppa on luonnollinen askel kahden vahvan ja saman arvomaailman jakavan yrityksen välillä. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa, mikä tuo asiakkaillemme helpompaa ja tehokkaampaa arkea”, Lehtonen jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Eeva Ylimartimo, toimitusjohtaja, Velox Logistiikka Oy, Mail Service Finland Oy
010 217 6883
eeva.ylimartimo@velox.fi
Henri Lehtonen, operatiivinen johtaja, Mail Service Finland Oy, Velox Logistiikka Oy
0207 2188 84
henri.lehtonen@mailservice.fi
Tietoja julkaisijasta
Velox Logistiikka Oy on Suomen ainut puhtaasti markkinointilogistiikkaan erikoistunut yritys. Saat meiltä kaikki tarvitsemasi markkinointilogistiikan palvelut markkinointi- ja kampanjamateriaaliesi varastoinnista keräilyyn, postituksiin ja kuljetuksiin – nyt myös kampanjasuunnittelusta tulostus- ja painopalveluihin sekä kokonaisvaltaisiin markkinoinnin kohdentamisen ratkaisuihin. Hallitset tuotteitasi ja tilauksiasi helposti ajantasaisessa sähköisessä palveluympäristössä. Älykkäät, kansainvälisen tason materiaalivirtamme palvelevat asiakkaitamme jo yli 20 vuoden kokemuksella.
