Emilia Lehtisen uutuuskirja "Unihirviöiden kesyttämisopas" tarjoaa lapsille työkaluja painajaisten voittamiseen

24.9.2025 08:12:00 EEST | Avain | Tiedote

Unihirviöiden kesyttämisopas on lumoava ja oivaltava lastenromaani, joka on täynnä värikkäitä hahmoja ja jännittäviä tapahtumia. Kirjan avulla unien maailmaan avautuu uusi ulottuvuus, jossa mielikuvituksen voima on rajaton ja pelottavat unet muuttuvat helpommin hallittaviksi.

Valo näkee riemukkaita lentounia ja löytää sateenkaarivirran yläjuoksulta maan, jossa kuvitelmat toteutuvat ja kaikki lentävät. Sen sijaan Puro ei pidä unista, koska hän näkee painajaisia. Valo päättää auttaa Puroa ja selvittää, miten unien hirviöt voitetaan.

Unihirviöiden kesyttämisopas kutsuu öiseen seikkailuun ja antaa keinoja pärjätä oman unimaailman kanssa. Hauska ja salaviisas lastenromaani sisältää monipuolisen työkalupakin pahojen unien käsittelyyn.

Teos on itsenäinen jatko-osa romaanille Unissa lentämisen opas (Avain, 2022).

Emilia Lehtinen on kirjailija ja elokuvantekijä, joka käsittelee töissään mielikuvituksen eri muotoja.

teos: Unihirviöiden kesyttämisopas
kirjailija: Emilia Lehtinen
ISBN: 9789523046290
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 24.9.2025

Emilia Lehtinen: Unihirviöiden kesyttämisopas. Kansi: Jussi Jääskeläinen.
