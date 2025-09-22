Emilia Lehtisen uutuuskirja "Unihirviöiden kesyttämisopas" tarjoaa lapsille työkaluja painajaisten voittamiseen

Valo näkee riemukkaita lentounia ja löytää sateenkaarivirran yläjuoksulta maan, jossa kuvitelmat toteutuvat ja kaikki lentävät. Sen sijaan Puro ei pidä unista, koska hän näkee painajaisia. Valo päättää auttaa Puroa ja selvittää, miten unien hirviöt voitetaan.

Unihirviöiden kesyttämisopas kutsuu öiseen seikkailuun ja antaa keinoja pärjätä oman unimaailman kanssa. Hauska ja salaviisas lastenromaani sisältää monipuolisen työkalupakin pahojen unien käsittelyyn.

Teos on itsenäinen jatko-osa romaanille Unissa lentämisen opas (Avain, 2022).



Emilia Lehtinen on kirjailija ja elokuvantekijä, joka käsittelee töissään mielikuvituksen eri muotoja.

teos: Unihirviöiden kesyttämisopas

kirjailija: Emilia Lehtinen

ISBN: 9789523046290

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 24.9.2025