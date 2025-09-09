Jani Toivolan lempeä Joulukalenteritalo kutsuu joulun ja yhteisöllisyyden äärelle

Ilmestyy 18.9.

Maisan perhe on juuri muuttanut. Uusi kotitalo tuntuu oudolta ja kolkolta – kunnes Maisa tutustuu naapurin touhukkaaseen tätiin Kaarinaan, joka kertoo, että joulun alla talo muuntautuu joulukalenteriksi.

Maisa pääsee Kaarinan apulaiseksi valmistelemaan kalenteria, ja luukku kerrallaan hän tutustuu muihin talon värikkäisiin asukkaisiin. Ystävyys, empatia ja uusien yhteyksien löytyminen punovat yhteen joulun tunnelman ja arjen pienet suuret ihmeet.

Vain yksi ikkuna pysyy pimeänä. Kuka oikein on salaperäinen herra Kantola ja miksi hän haluaa olla yksin? Maisa päättää selvittää mysteerin, sillä eihän yksi luukku voi jäädä avaamatta.

Kirjailija Jani Toivola sai idean uuteen lastenkirjaansa luettuaan vuosia sitten jutun helsinkiläisestä kerrostalosta, joka aina talven juhlakaudella muuntautui joulukalenteriksi.

”Minua on kiehtonut jo pitkään, minkälaisia tarinoita koristeltujen ikkunoiden taakse voisi kätkeytyä.”

Toivolan oma läheinen suhde jouluun on läsnä kirjan jokaisella sivulla.

“Rakastan joulua ja kaikkea siihen liittyvää – koristeita, ruokaa, yhdessäoloa. Olen suvussani se, joka järjestää joulut ja suunnittelee tarjottavat ja muut. Uskon, että joululla on erityistä voimaa tuoda ihmiset yhteen, ja halusin tuoda tämän kokemuksen mukaan myös Joulukalenteritaloon”, Toivola kertoo.

Hän pitää joulunajan yhteisöllisyyttä erityisen tärkeänä tässä ajassa, kun polarisaatio ajaa ihmisiä erilleen. Toivola haluaa muistuttaa, kuinka lyhyetkin kasvokkaiset kohtaamiset tuo valoa keskelle pimeintäkin talvea.

Joulukalenteritalon on kuvittanut Nadja Sarell, joka Toivolan mukaan onnistui erityisen hyvin tuomaan kuvillaan kirjan tunnelman eloon. Yhdessä Toivolan kanssa he ovat luoneet lukijalle rikkaan ja koskettavan maailman, jossa jokainen saa hetken olla tärkeä osa yhteisöä – oli kyseessä lapsi tai aikuinen, uusi tulokas tai vanha naapuri.

Jani Toivola on näyttelijä, ohjaaja ja kirjailija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kolme lasten kuvakirjaa. Nadja Sarell on helsinkiläinen kuvittaja, joka on tehnyt kuvituksia lastenkirjoihin niin Suomessa kuin ulkomailla.