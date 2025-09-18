Turun yliopisto käynnistää ICDx-hankkeen uuden sukupolven hormonitestien kaupallistamiseksi

Turun yliopistossa on käynnistetty uusi tutkimuksesta liiketoimintaan -projekti ImmunoComplex Diagnostics for hormone x (ICDx), jonka tavoitteena on vauhdittaa tutkimusryhmän parhaillaan kehittämän uuden, erittäin tarkan hormonitestin tuomista markkinoille ja terveydenhuollon käyttöön.

ICDx-projektissa kehitetään uudenlaista analyysityökalua, joka perustuu anti-immunokompleksi-vasta-ainetekniikkaan. Innovaatio vastaa kasvavaan tarpeeseen entistä tarkemmista ja helposti saatavilla olevista hormonitesteistä.

– Perinteiset hormonitestausmenetelmät ovat liian kalliita, monimutkaisia ja niiltä puuttuu luotettavien tulosten saamiseksi tarvittava herkkyys. Me haluamme helpottaa laboratorioiden taakkaa tarjoamalla paremman vaihtoehdon. Kehitämme yksinkertaisempia, edullisempia ja erittäin herkkiä testejä, joita kliiniset laboratoriot voivat käyttää hormonipitoisuuksien tarkkaan mittaamiseen, sanoo InFLAMES-ryhmän johtaja, apulaisprofessori Janne Leivo Turun yliopistosta.

– Kliinisen käytön lisäksi teknologiaamme voitaisiin käyttää kotitestauksessa, jolloin ihmiset voisivat seurata hormonitasojaan esimerkiksi hedelmällisyytensä ja stressinsä seuraamiseksi, Leivo jatkaa.

Perinteisissä hormonianalyyseissä käytettävät immunomääritykset kärsivät usein rajoitetusta herkkyydestä, ristireaktiivisuusongelmista ja eri alustojen antamien tulosten epäjohdonmukaisuudesta. Nämä rajoitukset voivat johtaa epäluotettaviin diagnooseihin, erityisesti silloin, kun mitataan hyvin matalia hormonipitoisuuksia.

Terveydenhuollon siirtyessä kohti täsmälääketiedettä ja yksilöllisiä hoitomuotoja, tarve kustannustehokkaille, toistettaville ja skaalautuville diagnoosityökaluille kasvaa nopeasti. Juuri tähän kysyntään ICDx-projektissa kehitettävä hormonitesti vastaa.

Projekti perustuu kehittyneisiin immunodiagnostiikan teknologioihin, joita voidaan soveltaa eri hormonien havaitsemiseen.

Teknologia hyödyntää Turun yliopiston biotekniikan yksikössä kehitettyjä anti-immunokompleksi-vasta-aineita, ja projekti on osa InFLAMES-lippulaivahankkeen strategisia tutkimuksen painopistealueita.

Kuva havainnollistaa anti-immunokompleksiteknologiaa. Hormonit (oranssi rakenne) sitoutuvat vasta-aineisiin (tummanvihreä), ja muodostavat vasta-aine–hormoni-kompleksin. Testissä merkityt anti-immunokompleksivasta-aineet (vaaleanvihreä) tunnistavat nämä kompleksit ja sitoutuvat niihin. Merkintä (keltainen) tuottaa havaittavan signaalin, joka on sitä voimakkaampi, mitä enemmän hormonia näytteessä on. Menetelmä mahdollistaa erittäin tarkan ja herkän hormonien havaitsemisen, ja sitä voidaan soveltaa sekä terveydenhuollossa että kotitesteissä.

– Kehittämämme anti-immunokompleksi-vasta-aineet tarjoavat täysin uuden tavan havaita hormoneja ja voivat merkittävästi parantaa sekä hormonianalyysien luotettavuutta että skaalautuvuutta. Tavoitteenamme on paitsi kehittää luotettavia laboratoriotestejä myös luoda vahva tieteellinen perusta tuleville sovelluksille yksilöllistetyssä terveydenhuollossa ja hajautetussa testauksessa, Leivo sanoo.

Yksi projektin vasta-aineiden ja testien kehittämisen parissa työskentelevistä innovoijista, väitöskirjatutkija Ida Bäckström Immunologian tohtoriohjelmasta (ImmuDocs), korostaa projektin tieteellistä kiinnostavuutta ja käytännön merkitystä.

– Projektissamme kiinnostavinta on sen potentiaali ratkaista yksi hormonaalisen diagnostiikan tunnetuimmista ongelmista. Käsittelemme merkittävää pitkäaikaista kliinistä haastetta, ja on erittäin palkitsevaa nähdä, kuinka varhaiset laboratoriotuloksemme kehittyvät toimivaksi ratkaisuksi, joka voi johtaa luotettavampaan diagnostiikkaan, Bäckström sanoo.

Kaksivuotisen projektin aikana keskitytään sekä tekonologian validointiin, että kaupallistamiseen. Senior Development Manager Teppo Hyytiän johtama liiketoimintatiimi on käynnistänyt keskustelun alan asiantuntijoiden kanssa, kartoittaa alan kansainvälisiä markkinoita ja valmistelee erilaisten kaupallistumisreittien seuraavia vaiheita.

– Hormonitestien kysyntä kasvaa niin laboratorioissa kuin digitaalisten terveysalustojen kautta. Tavoitteemme on tarjota kliinisesti luotettava ja helposti laajennettavissa oleva ratkaisu useille markkinoille kuluttajille sekä ammattilaisille, Hyytiä sanoo.

– ICDx-projekti vahvistaa Turun yliopiston asemaa terveysinnovaatioiden alan kansallisena edelläkävijänä ja jatkaa aiempien R2B-projektien menestyksekästä linjaa, Leivo toteaa.

Business Finland on aikaisemmin myöntänyt projektille 700 000 euron rahoituksen keksinnön jatkokehityksen ja kaupallistamisen tukemiseksi.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.