Turun yliopisto käynnistää ICDx-hankkeen uuden sukupolven hormonitestien kaupallistamiseksi
Uudessa tutkimushankkeessa kehitetään tarkkoja ja helposti saatavilla olevia hormonitestejä, ja hankkeen tavoitteena on tuoda uudenlaiset testit terveydenhuollon markkinoille muutaman vuoden sisällä. Terveydenhuollon käytön lisäksi uutta teknologiaa voisi hyödyntää myös kotitestauksessa.
Turun yliopistossa on käynnistetty uusi tutkimuksesta liiketoimintaan -projekti ImmunoComplex Diagnostics for hormone x (ICDx), jonka tavoitteena on vauhdittaa tutkimusryhmän parhaillaan kehittämän uuden, erittäin tarkan hormonitestin tuomista markkinoille ja terveydenhuollon käyttöön.
ICDx-projektissa kehitetään uudenlaista analyysityökalua, joka perustuu anti-immunokompleksi-vasta-ainetekniikkaan. Innovaatio vastaa kasvavaan tarpeeseen entistä tarkemmista ja helposti saatavilla olevista hormonitesteistä.
– Perinteiset hormonitestausmenetelmät ovat liian kalliita, monimutkaisia ja niiltä puuttuu luotettavien tulosten saamiseksi tarvittava herkkyys. Me haluamme helpottaa laboratorioiden taakkaa tarjoamalla paremman vaihtoehdon. Kehitämme yksinkertaisempia, edullisempia ja erittäin herkkiä testejä, joita kliiniset laboratoriot voivat käyttää hormonipitoisuuksien tarkkaan mittaamiseen, sanoo InFLAMES-ryhmän johtaja, apulaisprofessori Janne Leivo Turun yliopistosta.
– Kliinisen käytön lisäksi teknologiaamme voitaisiin käyttää kotitestauksessa, jolloin ihmiset voisivat seurata hormonitasojaan esimerkiksi hedelmällisyytensä ja stressinsä seuraamiseksi, Leivo jatkaa.
Perinteisissä hormonianalyyseissä käytettävät immunomääritykset kärsivät usein rajoitetusta herkkyydestä, ristireaktiivisuusongelmista ja eri alustojen antamien tulosten epäjohdonmukaisuudesta. Nämä rajoitukset voivat johtaa epäluotettaviin diagnooseihin, erityisesti silloin, kun mitataan hyvin matalia hormonipitoisuuksia.
Terveydenhuollon siirtyessä kohti täsmälääketiedettä ja yksilöllisiä hoitomuotoja, tarve kustannustehokkaille, toistettaville ja skaalautuville diagnoosityökaluille kasvaa nopeasti. Juuri tähän kysyntään ICDx-projektissa kehitettävä hormonitesti vastaa.
Projekti perustuu kehittyneisiin immunodiagnostiikan teknologioihin, joita voidaan soveltaa eri hormonien havaitsemiseen.
Teknologia hyödyntää Turun yliopiston biotekniikan yksikössä kehitettyjä anti-immunokompleksi-vasta-aineita, ja projekti on osa InFLAMES-lippulaivahankkeen strategisia tutkimuksen painopistealueita.
– Kehittämämme anti-immunokompleksi-vasta-aineet tarjoavat täysin uuden tavan havaita hormoneja ja voivat merkittävästi parantaa sekä hormonianalyysien luotettavuutta että skaalautuvuutta. Tavoitteenamme on paitsi kehittää luotettavia laboratoriotestejä myös luoda vahva tieteellinen perusta tuleville sovelluksille yksilöllistetyssä terveydenhuollossa ja hajautetussa testauksessa, Leivo sanoo.
Yksi projektin vasta-aineiden ja testien kehittämisen parissa työskentelevistä innovoijista, väitöskirjatutkija Ida Bäckström Immunologian tohtoriohjelmasta (ImmuDocs), korostaa projektin tieteellistä kiinnostavuutta ja käytännön merkitystä.
– Projektissamme kiinnostavinta on sen potentiaali ratkaista yksi hormonaalisen diagnostiikan tunnetuimmista ongelmista. Käsittelemme merkittävää pitkäaikaista kliinistä haastetta, ja on erittäin palkitsevaa nähdä, kuinka varhaiset laboratoriotuloksemme kehittyvät toimivaksi ratkaisuksi, joka voi johtaa luotettavampaan diagnostiikkaan, Bäckström sanoo.
Kaksivuotisen projektin aikana keskitytään sekä tekonologian validointiin, että kaupallistamiseen. Senior Development Manager Teppo Hyytiän johtama liiketoimintatiimi on käynnistänyt keskustelun alan asiantuntijoiden kanssa, kartoittaa alan kansainvälisiä markkinoita ja valmistelee erilaisten kaupallistumisreittien seuraavia vaiheita.
– Hormonitestien kysyntä kasvaa niin laboratorioissa kuin digitaalisten terveysalustojen kautta. Tavoitteemme on tarjota kliinisesti luotettava ja helposti laajennettavissa oleva ratkaisu useille markkinoille kuluttajille sekä ammattilaisille, Hyytiä sanoo.
– ICDx-projekti vahvistaa Turun yliopiston asemaa terveysinnovaatioiden alan kansallisena edelläkävijänä ja jatkaa aiempien R2B-projektien menestyksekästä linjaa, Leivo toteaa.
Business Finland on aikaisemmin myöntänyt projektille 700 000 euron rahoituksen keksinnön jatkokehityksen ja kaupallistamisen tukemiseksi.
InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne LeivoapulaisprofessoriTurun yliopisto, bioteknologian laitosPuh:+358 44 055 5738jpleiv@utu.fi
Teppo HyytiäSenior Development ManagerTurun yliopisto, bioteknologian laitosPuh:+358 40 052 7905teppo.hyytia@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Uusia mahdollisuuksia väitöskirjatutkijoille: Yliopistot sopivat valtakunnallisesta yhteistyöstä jatko-opinnoissa18.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset yliopistot vahvistavat jatkokoulutuksen yhteistyötä avaamalla väitöskirjatutkijoille entistä laajemmat mahdollisuudet oman osaamisensa syventämiseen. Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka mahdollistaa jatko-opintojen suorittamisen eri yliopistoista.
Turun yliopiston verkko-opintojakso tarjoaa nuorille tukea oman talouden hoitamiseen18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Nuoren talousosaaminen on Suomessa melko hyvällä tasolla, mutta monet kaipaavat tukea ja neuvoja oman taloutensa hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijoille sekä ajankohtaista tietoa että käytännönläheisiä työkaluja oman talouden suunnitteluun ja hallintaan. Kurssilla perehdytään muun muassa säästämisen ja sijoittamisen perusteisiin, vakuuttamiseen ja nuorten kuluttamiseen digiympäristössä. Opiskelijat oppivat myös, mistä ja miten hakea apua talousvaikeuksissa.
Väitös: Amis tarvitsee tutkimusta – Väitöstutkimuksessa selvitettiin 3D-teknologian käyttämistä vaikuttavana lisänä lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksessa17.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
TtM Mika Alhonkoski tutki väitöstutkimuksessaan 3D-teknologian käyttöä lähihoitajakoulutuksessa ja osoitti, että 3D-teknologioilla on merkittävä mahdollisuus monipuolistaa lähihoitajakoulutuksen opetusta ja oppimista, mutta niiden käytölle tulee olla selkeä pedagoginen suunnitelma.
Äitien mielenterveys ja hyvinvointi puhututtavat Turussa järjestettävässä kongressissa 23.–24. syyskuuta16.9.2025 13:16:19 EEST | Tiedote
Nordic Marcé Congress 2025 kokoaa yhteen yli sata pohjoismaista raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden tutkijaa ja ammattilaista Radisson Blu Marina Palace Hotelliin 23.–24. syyskuuta 2025. Keskiviikkona kongressissa kuullaan myös tuloksia eurooppalaisesta äitien jaksamista koskevasta tutkimuksesta ja paneelikeskustelussa pohditaan teemaa pohjoismaisesta näkökulmasta. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan.
Ihminen kiintyy hevosiin samalla tavoin kuin lemmikkeihin16.9.2025 10:27:23 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, että hevoset voivat olla ihmisille yhtä merkityksellisiä kiintymyksen kohteita kuin muut lemmikit tai läheiset ihmiset. Ihmisten kiintymystä hevosiinsa voidaan nyt myös luotettavasti arvioida kyselytutkimuksen avulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme