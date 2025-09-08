Henriksson tyytyväinen veteraaniautopäätöksestä: ”Tärkeää pyörillä liikkuvan kulttuuriperintömme säilyttämiseksi”
Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti tänään on päättänyt sulkea veteraaniajoneuvot pois uudesta EU-asetuksesta, joka koskee muun muassa vanhojen ajoneuvojen kierrätysvaatimuksia.
– Euroopan parlamentti haluaa, että historiallisesti merkittävät ajoneuvot sekä ajoneuvot, joilla on erityistä kulttuuriarvoa, jätetään uusien romuajoneuvojen käsittelyä koskevien vaatimusten ulkopuolelle. Tämä on tärkeä päätös liikkuvan kulttuuriperintömme säilyttämiseksi ja kaikille niille, joille veteraaniajoneuvot ovat harrastus, Henriksson sanoo.
Komissio on ehdottanut asetusta ajoneuvojen suunnittelua koskevista kiertotalousvaatimuksista ja romuajoneuvojen jätehuollosta. Tavoitteena on tehdä ajoneuvosektorista resurssitehokkaampi asettamalla kiertotalousvaatimuksia muun muassa suunnittelulle, tuotannolle ja kierrätykselle.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
