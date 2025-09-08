Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson tyytyväinen veteraaniautopäätöksestä: ”Tärkeää pyörillä liikkuvan kulttuuriperintömme säilyttämiseksi”

9.9.2025 14:27:27 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti tänään on päättänyt sulkea veteraaniajoneuvot pois uudesta EU-asetuksesta, joka koskee muun muassa vanhojen ajoneuvojen kierrätysvaatimuksia.

– Euroopan parlamentti haluaa, että historiallisesti merkittävät ajoneuvot sekä ajoneuvot, joilla on erityistä kulttuuriarvoa, jätetään uusien romuajoneuvojen käsittelyä koskevien vaatimusten ulkopuolelle. Tämä on tärkeä päätös liikkuvan kulttuuriperintömme säilyttämiseksi ja kaikille niille, joille veteraaniajoneuvot ovat harrastus, Henriksson sanoo.

Komissio on ehdottanut asetusta ajoneuvojen suunnittelua koskevista kiertotalousvaatimuksista ja romuajoneuvojen jätehuollosta. Tavoitteena on tehdä ajoneuvosektorista resurssitehokkaampi asettamalla kiertotalousvaatimuksia muun muassa suunnittelulle, tuotannolle ja kierrätykselle.

