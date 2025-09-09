Avain

Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa nautitaan varoen!

22.9.2025 07:45:00 EEST | Avain | Tiedote

Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa vie lukijansa kauneusleikkausbisneksen harmaalle alueelle sekä ihmisten syvimpiin haaveisiin, joiden toteuttamisessa tarkoitus pyhittää keinot.

Psykologi Erika Malmiterä järjestää ravintola Viikunapuussa illalliset ystävilleen. Kukaan ei tiedä, mitä juhlitaan, mutta kaikki nauttivat ravintoloitsija Martina Railon suunnittelemasta menusta. Ennen jälkiruokaa Martina löytää tyrmäävän kauniin Joonas Järven kuolleena ravintolan eteisestä. Kuka vihaa Joonasta niin paljon, että haluaa riistää hänen henkensä? Martina itsekin huomaa olevansa vaarassa. Kenen ehdoilla oikein leikitään? 

Helsingin Munkkiniemeen sijoittuvissa mysteereissä tapauksia ratkovat ravintoloitsija Martina Railo ja hänen ystävänsä, rikostutkija Sara Kaarna.

Espressomysteerit-sarjan ensimmäinen osa on Myrkkyä mesenaatille (Avain, 2025). Nauti Espressomysteereitä varoen! 

Tittamari Marttinen on monipuolinen kirjailija, joka on pitkän uransa kirjoittanut runoutta ja proosaa, kauno- ja tietokirjallisuutta lapsille ja aikuisille.

teos: Kauniin miehen kuolema
kirjailija: Tittamari Marttinen
ISBN: 9789523046344
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 22.9.2025

Tittamari Marttinen: Kauniin miehen kuolema. Kansi: Perttu Lämsä.
Tittamari Marttinen: Kauniin miehen kuolema. Kansi: Perttu Lämsä.
Tittamari Marttinen. Kuva: Uzi Varon.
Tittamari Marttinen. Kuva: Uzi Varon.
Uzi Varon
