Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa nautitaan varoen!
Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa vie lukijansa kauneusleikkausbisneksen harmaalle alueelle sekä ihmisten syvimpiin haaveisiin, joiden toteuttamisessa tarkoitus pyhittää keinot.
Psykologi Erika Malmiterä järjestää ravintola Viikunapuussa illalliset ystävilleen. Kukaan ei tiedä, mitä juhlitaan, mutta kaikki nauttivat ravintoloitsija Martina Railon suunnittelemasta menusta. Ennen jälkiruokaa Martina löytää tyrmäävän kauniin Joonas Järven kuolleena ravintolan eteisestä. Kuka vihaa Joonasta niin paljon, että haluaa riistää hänen henkensä? Martina itsekin huomaa olevansa vaarassa. Kenen ehdoilla oikein leikitään?
Helsingin Munkkiniemeen sijoittuvissa mysteereissä tapauksia ratkovat ravintoloitsija Martina Railo ja hänen ystävänsä, rikostutkija Sara Kaarna.
Espressomysteerit-sarjan ensimmäinen osa on Myrkkyä mesenaatille (Avain, 2025). Nauti Espressomysteereitä varoen!
Tittamari Marttinen on monipuolinen kirjailija, joka on pitkän uransa kirjoittanut runoutta ja proosaa, kauno- ja tietokirjallisuutta lapsille ja aikuisille.
teos: Kauniin miehen kuolema
kirjailija: Tittamari Marttinen
ISBN: 9789523046344
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 22.9.2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Uusi lastenkirja on ihanan hauska ja värikäs katsaus taidehistoriaan!9.9.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Koirankoppi kaikuu tyhjyyttään. Uteliaat koirakaverukset Rene, Baro ja Roko lähtevät etsimään sopivaa sisustusta – ja haistelemaan historian tuulia!
Satu Leiskon tummasävyinen trilogia saa päätöksensä kirjassa Pahanpunoja4.9.2025 08:22:00 EEST | Tiedote
Pahanpunoja sitoo suositun Ihmisenhaltija-trilogian tarinan yhteen ja jatkaa upeaa, suomalaisesta mytologiasta ammentavaa fantasiaa.
Tiina Tuppuraisen romaani kuljettaa lukijan San Franciscon saateenkaarikaupunkiin29.8.2025 07:26:00 EEST | Tiedote
Tiina Tuppuraisen romaani Jossain on aina San Francisco pohtii, onko menneestä opittu vai tapahtuvatko pahat asiat yhä uudelleen. Tarina kietoo yhteen kaksi aikatasoa ja kuljettaa lukijaa San Franciscon katuja pitkin tässä ajassa ja 1980-luvulla. Teos on Tuppuraisen ensimmäinen Avaimen julkaisema romaani.
Sotalotan kivi on sateenkaareva tarina lottien työstä28.8.2025 07:26:00 EEST | Tiedote
Sotalotan kivi on vaikuttava selkokirja, joka kertoo lottien työstä, sodan todellisuudesta ja rakkauden voimasta vaikeissa olosuhteissa.
Kutsu julkkareihin: Tiina Tuppurainen, Jossain on aina San Francisco21.8.2025 09:30:00 EEST | Kutsu
Tule tapaamaan kirjailija Tiina Tuppuraista ja kuulemaan uudesta Jossain on aina San Francisco -romaanista Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) keskiviikkona 3.9. klo 17.30 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme