Tittamari Marttisen cozy crime -sarjan toinen osa nautitaan varoen!

Psykologi Erika Malmiterä järjestää ravintola Viikunapuussa illalliset ystävilleen. Kukaan ei tiedä, mitä juhlitaan, mutta kaikki nauttivat ravintoloitsija Martina Railon suunnittelemasta menusta. Ennen jälkiruokaa Martina löytää tyrmäävän kauniin Joonas Järven kuolleena ravintolan eteisestä. Kuka vihaa Joonasta niin paljon, että haluaa riistää hänen henkensä? Martina itsekin huomaa olevansa vaarassa. Kenen ehdoilla oikein leikitään?

Helsingin Munkkiniemeen sijoittuvissa mysteereissä tapauksia ratkovat ravintoloitsija Martina Railo ja hänen ystävänsä, rikostutkija Sara Kaarna.

Espressomysteerit-sarjan ensimmäinen osa on Myrkkyä mesenaatille (Avain, 2025). Nauti Espressomysteereitä varoen!

Tittamari Marttinen on monipuolinen kirjailija, joka on pitkän uransa kirjoittanut runoutta ja proosaa, kauno- ja tietokirjallisuutta lapsille ja aikuisille.

teos: Kauniin miehen kuolema

kirjailija: Tittamari Marttinen

ISBN: 9789523046344

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 22.9.2025