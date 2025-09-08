Länsi-Uudenmaan pääväylän kantatie 51:n parannus etenee yleissuunnitelmaan nelikaistaisena ratkaisuna välillä Sunnanvik-Munkinmäki

Kantatien 51 parantamishankkeen Sunnanvik-Munkinmäki parantamisen vaihtoehtoja tarkasteltiin YVA-menettelyssä, jossa tutkittiin kantatien parantamiselle viittä erilaista vaihtoehtoa ja kahta rinnakkaistien linjausta. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue valitsi yleissuunnitteluun YVA-menettelyn vaihtoehdon VE 3B. Sen mukaan nykyinen tie muutetaan kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi väyläksi, jonka nopeustaso on 100 km/h ja ajosuuntien keskellä on välialue. Ratkaisu sisältää myös yhtenäisen rinnakkaistien pohjoispuolelle Siuntiossa sekä kantatien 51 uuden tielinjauksen Kirkkonummen Pedersin kohdalla noin kahden kilometrin matkalla.

Valinta perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksiin ja perusteltuun päätelmään, palautteeseen sekä teknisiin tarkasteluihin. Vaihtoehto tukee liikenteen sujuvuutta ja turvallisuuden huomattavaa parannusta sekä alueen maankäytön kehittymistä. Valittu vaihtoehto 3B on hankkeen liikenteellisten tavoitteiden näkökulmasta selkeästi paras. Kuntien näkemyksillä on ollut suuri merkitys rinnakkaistien suunnittelussa. Pohjoinen rinnakkaistie soveltuu Siuntion kunnan tavoitteisiin esillä ollutta eteläistä rinnakkaistietä paremmin.

Tiehankkeeseen kuuluu erilaisten tarpeiden sekä arvojen yhteensovittaminen. Toimenpiteistä voi olla eri näkökulmista niin haittaa kuin hyötyäkin. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella kielteiset muutokset maisemalle, luontoarvoille ja vesistöille ovat hyväksyttävällä tasolla ja haittojen lieventämiseen panostetaan jatkossa. Kantatien parantamishanke merkitsee monia myönteisiä vaikutuksia elinympäristöön, erityisesti meluntorjunnan ja päivittäisen liikkumisen kannalta. Tasoliittymien poistuminen ja eritasoliittymien rakentaminen helpottaa merkittävästi kantatielle liittymistä ja sieltä poistumista.

”Nykyisen tien tiukan geometrian takia keskikaidetiellä ei ole turvallista ajaa 100 kilometrin tuntinopeudella. Tien leventäminen nelikaistaiseksi kuitenkin käytännössä lisää ajonopeuksia, eikä 80 kilometrin rajoitusta noudatettaisi. Nelikaistaisen tien liikenneympäristö ei tue 80 kilometrin rajoitusta”, sanoo projektipäällikkö Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelta.

Yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2026

Yleissuunnitelman laadinta alkaa syyskuussa 2025. Suunnitteluun sisältyy teknisiä tarkasteluja, lisäselvityksiä ja palautteen keruuta tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteena on saada lainmukainen yleissuunnitelma valmiiksi vuoden 2026 aikana.

Yleissuunnitelman valmistuminen lisää suunnitteluvalmiutta ja edistää hankkeen etenemistä yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Tämänhetkisen arvion mukaan tien rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuosina 2028–2032.

Maastopäivä ja työpaja 8.10.2025 käynnistävät yleissuunnitelman vuoropuhelun

Järjestämme keskiviikkona 8.10.2025 osallisille yhteisen maastokäynnin ja työpajan. Toivotamme kiinnostuneet pohtimaan yleissuunnitelman ratkaisuja yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Päivän aikana tutustutaan maastossa suunnitelman keskeisiin kohteisiin. Maastopäivän kohteet ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa hankkeen verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Alustavasti maastotapaamiset ajoittuvat kello 12 ja 17 välille. Illalla kokoonnutaan työpajaan kello 18.00 Kirkkonummen kunnantalolle (Ervastintie 2). Työpajaan voi osallistua myös ilman maastokäyntiä.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: https://vayla.fi/kt-51-sunnanvik-munkinmaki