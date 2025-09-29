Pirkko Vekkeli avaa teoksessaan runoilija Ilpo Tiihosen uran merkitystä suomalaiselle kulttuurille

Suomen tunnetuimpiin kuulunut runoilija Tiihonen (1950–2021) kirjoitti runojen ohella muun muassa lastenkirjoja, librettoja ja musikaaleja. Hänen tekstinsä on tiihosmaisen omaleimaista suomen kieltä: kaunista, älykästä ja nokkelaa. Tiihonen oli mukana Nuoren Voiman Liitossa aikana, jolloin tulenkantajien ja beatnikkien jälkeen elettiin suurten ikäluokkien nuoruutta. Uransa aikana hänet palkittiin esimerkiksi kahdesti valtion kirjallisuuspalkinnolla, Tanssiva karhu -palkinnolla ja Pro Finlandia -mitalilla.



Pirkko Vekkeli seuraa Ilpo Tiihosen elämän käänteitä runojen läpi. Hän on myös haastatellut runoilijan läheisiä työkumppaneita ja ystäviä, kuunnellut muistoja ja anekdootteja sekä paneutunut faktoihin.



Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on kirjoittanut useita henkilökuva- ja elämäkertateoksia, mm. Matti Seppänen – elämäntyönä muotitaide (Avain, 2019) ja Ilona Pelli (Avain, 2022).

teos: Mies, leikki ja ikävä : Ilpo Tiihonen, elämä ja runot

kirjailija: Pirkko Vekkeli

ISBN: 9789523045460

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 18.9.2025