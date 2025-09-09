Aluehallitus hyväksyi C-rakennuksen toteutusvaiheen ja kuntien kanssa käytävien vuokrausneuvottelujen etenemistavan
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 9.9.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi Oulun Kontinkankaan sairaalakampukselle nousevan uudisrakennuksen toteutusvaiheen ja kuntien kanssa käytävien vuokraneuvottelujen etenemistavan.
Oulun yliopistosairaala täydentyy C-rakennuksella
OYS 2030 -ohjelmassa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, kun yliopistosairaalan C-rakennuksen ja maanalaisen pysäköinnin rakentaminen alkaa. C-rakennus nousee sairaalakampukselle OYSin nykyisen K-rakennusosan paikalle elokuun 2029 loppuun mennessä. C-rakennukseen sijoitetaan polikliinisia toimintoja, patologian laboratoriot sekä opetus- ja koulutustiloja, mukaan lukien opetuspainotteinen yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus.
C-rakennus kuuluu F-rakennuksen ohella uudistamisohjelman toiseen vaiheeseen ja se toteutetaan yhtenä allianssiurakkana NCC Suomi Oy:n kanssa.
Toisen vaiheen kokonaiskustannusarvio on 457,3 miljoonaa euroa. C-rakennuksen osuus tästä on kokonaisuudessaan 235,3 miljoonaa euroa, josta 200 miljoonaa euroa on niin sanottuja allianssikustannuksia, jotka sisältävät uudisrakentamisen ja maanalaisen pysäköinnin. Muu osa kustannuksista on tilaajan erillishankintoja ja inframuutoksia. (Kappaletta on päivitetty 9.9. kello 16.45.)
Aluehallitus hyväksyi toteutusvaiheeseen siirtymisen, sen tavoiteaikataulun ja -kustannuksen. Hanke siirtyy toteutusvaiheeseen, kun Pohde ja NCC Suomi Oy allekirjoittavat toteutusvaiheen sopimuksen.
Kuntien kanssa neuvotellaan vuokrasopimuksista
Pohde tarkastelee kaikkien vuokraamiensa tilojen vuokrasopimusten ajantasaisuuden ja uudistamistarpeet. Ensimmäisenä tarkastelussa ovat vuoden lopussa päättymässä olevat, niin sanotut 3+1-vuokrasopimukset. Kuntien kanssa pyritään löytämään yhteistyössä ratkaisuja vuokrauskysymyksiin lähikuukausina. Näissä ensimmäisen vaiheen vuokraneuvotteluissa on kyse noin kolmasosasta Pohteen alueen vuokrakiinteistöistä. Niiden vuokrakustannukset ovat 37 miljoonaa euroa vuodessa, kun koko Pohteen alueella vuotuiset vuokrakustannukset ovat 97 miljoonaa euroa.
Aluehallitus hyväksyi kuntien kanssa käytävien vuokraneuvottelujen etenemistavat ja periaatteet. Seuraavaksi Pohde lähettää kunnille kuntakohtaiset vuokrausehdotukset neuvottelujen pohjaksi. Vuokrausehdotukset sisältävät vuokrattavat tilat sitoutumisaikoineen, pohjavuokraehdotukset sekä ehdotukset muista vuokrasopimusten keskeisistä ehdoista.
Keskeistä tilojen jatkovuokraamisen kannalta on ollut jatkossa tarvittavien tilojen tarpeen määrittäminen, joka vaikuttaa vuokrattavien tilojen laajuuteen ja vuokrakauden pituuteen. Tilatarpeiden ja vuokrakauden määrittelyssä on pyritty tunnistamaan myös mahdolliset muutostarpeet. Lisäksi Pohteen tavoitteena on löytää tilakustannuksista säästöjä.
Vuokrasopimusten uudistamisen taustalla on hyvinvointialueiden käynnistyessä tapahtunut kiinteistöjen vuokrasopimusten siirto ja kohonneet vuokrakustannukset. 1.1.2023 Pohteen hallintaan siirtyi suuri määrä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistamat kiinteistöt siirtyivät Pohteen omistukseen tai vuokravastuulle. Kuntien ja kuntayhtymien omistamat kiinteistöt vuokrattiin Pohteelle kolmen vuoden ja yhden optiovuoden vuokrasopimuksilla. Niiden vuokrat määräytyivät asetuksen mukaan. Pohde päätti olla käyttämättä optiovuotta, joten sopimukset päättyvät 31.12.2025.
Pohde tuli vuokralaiseksi myös kuntien kolmansien osapuolten kanssa tekemiin sopimuksiin, kuten pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin yksityisten yritysten kanssa. Näissä sopimuksissa irtisanomisajat vaihtelevat suuresti.
Yhteensä Pohteelle siirtyi vuokrattavaksi noin 530 000 m² tiloja, joista 200 000 m² on kuntien vuokraamia.
Vuokrien määräytyminen erillisellä vuokra-asetuksella nosti tilakustannuksia 20–30 % verrattuna kuntien aiempiin sisäisiin vuokriin. Hyvinvointialueen rahoituksessa ei huomioitu tätä nousua täysimääräisesti, mikä on osaltaan aiheuttanut Pohteen talouden alijäämäisyyttä.
Muita päätöksiä
Aluehallitus hyväksyi hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Aluehallitus päätti kilpailuttaa sosiaalihuollon avustaja- ja ohjauspalvelujen sekä työtoiminnan palveluntuottajarekisterin sisäisenä kilpailutuksena luokan 4 kuntouttavan työtoiminnan palvelut.
Kaksi oikaisuvaatimusta vahingonkorvauspäätöksistä hylättiin.
Aluehallitus hyväksyi kuntien esitysten mukaiset nimeämiset nuorisovaltuustoon kaudelle 2025–2027 sekä vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon kaudelle 2025–2029.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 16.9.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
