Varsinais-Suomessa parannetaan linja-autopysäkkien yleisilmettä
ELY-keskus aloittaa linja-autopysäkkien parannus- ja muutostyöt Varsinais-Suomen alueella. Noin 20 pysäkkikatosta korvataan uusilla katoksilla, lisäksi huonokuntoisia katoksia poistetaan vähän käytetyiltä pysäkeiltä. Osa poistettavista katoksista on rikkoutunut ja osa katoksista ei kestä enää esimerkiksi myrskytuulia. Kokonaisuutena linja-autopysäkkien yleisilme kohenee, vaikka kaikissa kohteissa ei olekaan rahoitusta asentaa uutta katosta poistetun tilalle.
Varsinais-Suomen alueella käynnistyy linja-autopysäkkien parannusprojekti, jonka tavoitteena on pysäkkien yleisilmeen parantaminen. Pysäkit sijaitsevat Salossa, Kaarinassa, Turussa, Liedossa, Maskussa, Vehmaalla ja Taivassalossa. Eniten parannuksia tehdään maantiellä 110 (Uudenmaantie) ja maantiellä 192 (Kustavintie).
Vähän käytetyiltä pysäkeiltä poistetaan huonokuntoisia katoksia 27 kappaletta. Poistettujen katosten tilalle asennetaan 20 uutta pysäkkikatosta eniten käytetyille pysäkeille. Toimenpiteitä tehdään yhteensä lähes 40 pysäkkikohteessa.
Resursseja pysäkkikatosten uusimiseen on vähemmän kuin mitä pysäkkien käyttäjät toivoisivat. Ensisijaisesti uudet katokset asennetaan pysäkeille, joissa linja-autoliikenteellä on eniten vakiokäyttäjiä, kuten työmatkalaisia tai koululaisia. Valitettavasti kaikille pysäkeille, joilla on useita vakiokäyttäjiä, ei ole rahoitusta asentaa uutta katosta. Keskeisetkin pysäkit voivat joutua odottamaan katoksen uusimista useita vuosia. Kaikkiin uusiin katoksiin asennetaan penkit, noin puolet katoksista varustetaan myös roska-astioilla. Roska-astiat asennetaan eniten käytetyille pysäkeille. Pysäkkien parannustoimenpiteisiin käytetään vuosittain n. 50 000 €. Kohteita toteutetaan vuorovuosina Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla.
Työt alkavat syyskuussa ja valmistuvat joulukuun aikana.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa-Matti Eura, p. 0295 022 814
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
