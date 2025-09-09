Uutta tietoa tutkijoita kiehtoneesta mysteeritähdestä – kaksoistähteä ympäröi valtava kiekko

Silakkatuotteiden kiinnostusta lisättiin tuoreessa tutkimuksessa ottamalla vaikutteita kansainvälisistä ruokakulttuureista 3.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kalatuotteiden tutut piirteet lisäävät niiden lähestyttävyyttä ja miellyttävyyttä, mutta kiinnostavuutta voidaan lisätä ottamalla inspiraatiota kansainvälisistä ruokakulttuureista ja liittämällä ne ruokakulttuureiden tarinoihin ja kontekstiin, todettiin Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen tutkimuksessa, jossa testattiin silakkatuotteiden kiinnostavuuden lisäämistä.