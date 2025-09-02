Karsten Dusse yhdistää mindfulnessin ja murhat suositussa kirjasarjassa

Murhat ja mindfulness oli saksalaisen Karsten Dussen (s. 1973) esikoisromaani. "Sarjan perusteella voisi sen rikosmaailman ja huumorin yhdistelmää verrata esimerkiksi kotimaiseen lajin taitajaan Antti Tuomaiseen", kirjoitti Helsingin Sanomat arviossaan kirjan tv-versiosta, joka sai ensi-iltansa Netflixillä marraskuun alussa. Kirjasta Helsingin Sanomat kirjoitti: ”Mindfulness-murhaajasta kertova kirja on harvinainen hupihelmi, joka naurattaa alusta loppuun.”

Dusse on ollut aiemmin sekä käsikirjoittamassa että esiintymässä useissa television ajankohtaisviihdeohjelmissa. Sisäinen lapseni tahtoo tappaa on sarjan toinen osa, kolmas ilmestyy suomeksi vuonna 2026.

Murhat ja mindfulness kertoo mafian lakimiehestä Björn Diemelistä, joka onnistuu pelastamaan avioliittonsa ja työelämänsä mindfulness-harjoitteiden ja muutaman murhan avulla. Sisäinen lapseni tappaa - kirjan päähenkilö on edelleen Björn Diemel. Björn polttaa päreensä perheen yhteisellä lomamatkalla, ja vaimo patistaa hänet uudelleen terapeutti Joschka Breitnerin pakeille. Breitner oivaltaa heti, mistä kenkä puristaa: Björn on jättänyt sisäisen lapsensa liian pitkään huomiotta. Björn tutustuu sisäiseen lapseensa ja yrittää saada mielensä jälleen kasaan. Mutta mitä tehdä, jos ei enää halua murhata, vaikka ääni sisällä vaatii juuri sitä?

"On Karsten Dussen kaltaisia hauskuuttajia, jotka ottavat jotain totuudellista, ja kaivamalla kaivavat siitä esiin jotain vielä totuudellisempaa – toisin sanoen, karmivampaa – joka sitten alkaa vaikuttaa hauskalta kaikessa absurdiudessaan. Ei siis naureta valheelle tai spekuloinnille, vaan todelle", kirjoitti Helsingin Sanomat sarjan viime vuonna ilmestyneestä ykkösosasta.



Kirja oli iso dekkarihitti Suomessa. Menestys se on ollut kaikkialla muuallakin jossa se on ilmestynyt, ja kirjoja on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta. Sarjaa on käännetty jo yli 20 kielelle. Netflix on julkistanut, että sarjan toinen kausi julkaistaan monessa maassa 25.10. Suomen julkaisupäivästä ei ole vielä varmuutta.

Karsten Dusse vierailee Suomessa lokakuun loppupuolella. Hänellä on kaksi julkista esiintymistä.

Lisätietoja lähemmin.

Haastattelupyynnöt ennakkoon ja muut lisätiedot:

Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi,

puh. 050 547 6868

Karsten Dusse:

Sisäinen lapseni tahtoo tappaa

Dekkari, Aula 2025

Kirja julkaistaan 12.9.

ISBN 978-952-364-529-5, äänikirjan ISBN 978-952-364-531-8

Suomentanut Anne Kilpi.