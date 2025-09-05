SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Sammallahden show ei kätke hallituksen epäonnistumisia

- Tämä vaatimus vaikuttaa jälleen kerran yhdeltä Sammallahden peliltä, jossa hän kalastelee kauhistelua ja reaktioita. Vaikuttaa sille, että kyseessä on yritys ohjata ihmisten katsetta pois niistä massiivisista arjen heikennyksistä, joita kokoomuksen johtama hallitus on yhdessä perussuomalaisten kanssa suomalaisille aiheuttanut.

Mäkynen pitää surullisena, että hallituspuolue kokoomuksen riveistä lähdetään asettamaan ihmisiä toisiaan vastaan. Vielä ikävämmäksi asian tekee se, että hallituksen oma politiikka on lisännyt ihmisten ahdinkoa ja heikentänyt arjen pärjäämistä.

- Hallitus on heikentänyt työttömyysturvaa, leikannut koulutuksesta, romuttanut hoitotakuun, nostanut asiakasmaksuja ja ajanut perheet ahdinkoon asumistuen rajuilla leikkauksilla. Pienituloisiin kipeästi osuvien leikkausten päälle hallitus palkitsee nyt varakkaimpia miljardiluokan veroalella, josta pieni- tai edes keskituloiselle ei jää käytännössä mitään käteen.

- Ehkä Sammallahden kannattaisi katsoa aivan ensimmäiseksi, miten hänen oma porukkansa voisi tehdä sellaista politiikkaa, jossa suomalaisten luottamus arkeen paranisi. Suomeen tarvitaan kasvua ja työpaikkoja. Toistaiseksi hallitus on epäonnistunut karulla tavalla molemmissa. Laskun tästä epäonnistumisesta maksavat suomalaiset.