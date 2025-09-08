Selvitys: Maahanmuuttajanaiset kokevat Suomen yhteiskunnallisen ilmapiirin heikentyneen

Hallitus on kohdistanut merkittäviä kiristyksiä maahantulon prosesseihin ja maahan jäämiseen.

– Tällainen politiikka luo kuvaa Suomesta, jonne ulkomailla syntyneet eivät ole tervetulleita. Hallituksen piirissä käytävä rasismikeskustelu ei paranna tilannetta tippaakaan vaan viestii poliitikkojen asenteista. Ukkoutuvalla ja akkautuvalla Suomella ei kuitenkaan ole tällaiseen varaa. On välttämätöntä nähdä maahanmuutto johdonmukaisesti vahvuutena, jolla paikataan suomalaisen työelämän osaajapulaa ja luodaan uusia kasvun mahdollisuuksia, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Hallituksen ohjelma ja teot pahasti ristiriitaisia

Heikko työllisyystilanne on heikentänyt erityisesti ulkomailta muuttaneiden naisten työllisyysnäkymiä, ja jopa työharjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut. Naiset ovat yliedustettuina määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa. Työllistyäkseen he tarvitsevat palveluita, kieli- ja kotoutumiskoulutusta sekä tukea työelämäverkostojen rakentamiseen.



Hallitus on linjannut ohjelmassaan työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten, työllisyyttä tukevasta toimintaohjelmasta.

–Teot kuitenkin puhuvat päinvastaista. Hallitus on heikentänyt maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia työllistyä leikkaamalla esimerkiksi työvoima- ja kotoutumispalveluista, sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä ja vapaasta sivistystyöstä, jotka ovat keskeisiä palveluntuottajia, Palola painottaa.

STTK:n E2 Tutkimuksella teettämän selvityksen kohderyhmä olivat ensimmäisen sukupolven työikäiset, korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset. Kyselyaineisto kerättiin aikavälillä 21.11.2024–13.2.2025. Kyselyyn vastasi lähes kolme sataa henkilöä. Lisäksi raporttia varten haastateltiin maahanmuuttajanaisia sekä kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa työskenteleviä ammattilaisia.



