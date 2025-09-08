Selvitys: Maahanmuuttajanaiset kokevat Suomen yhteiskunnallisen ilmapiirin heikentyneen
Yli puolet kyselyyn vastanneista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajanaisista arvioi yhteiskunnallisen ilmapiirin heikentyneen viime vuosina. Tulos perustuu E2-Tutkimuksen STTK:lle tuottamaan selvitykseen. Muutos liitettiin nykyisen hallituksen politiikkaan ja työmarkkinoiden torjuvuuteen ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan.
Hallitus on kohdistanut merkittäviä kiristyksiä maahantulon prosesseihin ja maahan jäämiseen.
– Tällainen politiikka luo kuvaa Suomesta, jonne ulkomailla syntyneet eivät ole tervetulleita. Hallituksen piirissä käytävä rasismikeskustelu ei paranna tilannetta tippaakaan vaan viestii poliitikkojen asenteista. Ukkoutuvalla ja akkautuvalla Suomella ei kuitenkaan ole tällaiseen varaa. On välttämätöntä nähdä maahanmuutto johdonmukaisesti vahvuutena, jolla paikataan suomalaisen työelämän osaajapulaa ja luodaan uusia kasvun mahdollisuuksia, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.
Hallituksen ohjelma ja teot pahasti ristiriitaisia
Heikko työllisyystilanne on heikentänyt erityisesti ulkomailta muuttaneiden naisten työllisyysnäkymiä, ja jopa työharjoittelupaikkojen saaminen on vaikeutunut. Naiset ovat yliedustettuina määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa. Työllistyäkseen he tarvitsevat palveluita, kieli- ja kotoutumiskoulutusta sekä tukea työelämäverkostojen rakentamiseen.
Hallitus on linjannut ohjelmassaan työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten, työllisyyttä tukevasta toimintaohjelmasta.
–Teot kuitenkin puhuvat päinvastaista. Hallitus on heikentänyt maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia työllistyä leikkaamalla esimerkiksi työvoima- ja kotoutumispalveluista, sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä ja vapaasta sivistystyöstä, jotka ovat keskeisiä palveluntuottajia, Palola painottaa.
STTK:n E2 Tutkimuksella teettämän selvityksen kohderyhmä olivat ensimmäisen sukupolven työikäiset, korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset. Kyselyaineisto kerättiin aikavälillä 21.11.2024–13.2.2025. Kyselyyn vastasi lähes kolme sataa henkilöä. Lisäksi raporttia varten haastateltiin maahanmuuttajanaisia sekä kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa työskenteleviä ammattilaisia.
Lisätietoja E2:ssa:
Rolle Alho, vanhempi tutkija, puh. 050 5344 485
Lisätietoja STTK:ssa:
Antti Palola, puheenjohtaja, puh. 040 509 6030
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti PalolapuheenjohtajaPuh:040 509 6030antti.palola@sttk.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
STTK:n hallitus: Tyhjien vetoomusten aika on ohi, kansanmurha on saatava loppumaan8.9.2025 13:00:38 EEST | Tiedote
Gazassa on sodittu pian kaksi vuotta. Sota alkoi, kun Hamasin taistelijat lokakuussa 2023 hyökkäsivät Israeliin surmaten etupäässä siviilejä. Sen jälkeen koko maailma on voinut lähinnä sivusta seurata Israelin kostoa, josta puolestaan on kehittynyt ennenäkemätön siviilien kärsimys. Kansainvälisen ay-liikkeen piirissä eurooppalainen kattojärjestö ETUC ja Työntekijöiden maailmanjärjestö ITUC ovat ottaneet voimakkaasti kantaa Gazan sodan ja siitä seuranneen suoranaisen kansanmurhan lopettamiseksi. STTK:n hallitus yhtyy vaatimukseen lopettaa tämä käsittämättömiin mittoihin paisunut tragedia. - Tähän mennessä yli 60 000 palestiinalaista on saanut surmansa sodassa. Maailman ruokaohjelma WFP:n mukaan noin satatuhatta naista ja lasta kärsii aliravitsemuksesta. Tämä kaikki on tuotu päivittäin silmiemme eteen tiedotusvälineiden ja avustusjärjestöjen kautta. On h-hetki toimia, ja tämä vastuu koskee myös Suomen hallitusta. Ulkoministeri Elina Valtosen päätös liittää Suomi niin sanottuun New Yorkin
STTK:n puheenjohtaja MVL:n 80-vuotisjuhlassa: Talous ei nouse aatteellisella temppuilulla, työmarkkinoiden luottamus on palautettava6.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Kotimainen elintarviketuotantoketju alkutuotannosta kuluttajan pöytään on noussut viime aikoina huoltovarmuusteeman myötä sille kuuluvaan arvoon. - Hyvä niin. Koko ruoka-alan merkitys Suomen kansantaloudelle on huomattava, sillä se työllistää suoraan ja välillisesti satoja tuhansia ihmisiä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa. Hän puhui lauantaina jäsenliitto Meijerialan Ammattilaisten (MVL) 80-vuotisjuhlakokouksessa Ikaalisissa. Palola korosti, että MVL on ainoa ammattiliitto, joka Suomessa huolehtii meijerialan erikoiskoulutettujen ja ammattilaisten edunvalvonnasta. - Olette alanne parhaita asiantuntijoita ja te teette Suomen huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeää työtä geopoliittisesti epävarmoina aikoina. Olkaa ylpeitä ammattitaidostanne ja työstänne, hän kehotti. Puheessaan STTK:n puheenjohtaja kuvasi nykyhallituksen ja työnantajien asennetta suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen. - Kun tähän asti suomalaista työelämää ja hyvinvointiyhteiskuntaa on kehitetty yhdessä ne
STTK: Budjettiriihi viestii hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta2.9.2025 22:39:21 EEST | Tiedote
Hallitus päätti budjettiriihessä miljardin euron lisäsopeutuksesta. Kevään kehysriihessä verotusta päätettiin keventää yli kaksi miljardia euroa ja silloin luvattiin, että vajaaksi jääneen miljardin kuittaavat niin sanotut dynaamiset vaikutukset.
Palkan sivukulujen siirtäminen työnantajille tukisi ostovoimaa27.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
STTK esittää palkansaajien sivukulujen osittaista siirtämistä työnantajille vuoden 2026 alusta alkaen.
STTK:n viesti nuorille aikuisille: Liittoudu!25.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Tänään käynnistynyt kampanja avaa ammattiliittojen merkitystä ja kannustaa nuoria aikuisia järjestäytymään.
