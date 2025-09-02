Kesämökki siirretty Seurasaaren ulkomuseoon – avautuu kävijöille kesällä 2026
Seurasaaren ulkomuseoon saadaan uusi rakennus, kesämökki. Vähä-Kiljavalta siirrettävän mökin purkaminen, siirtäminen ja uudelleen kokoaminen on vaativa projekti, jossa tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja monenlaista ammattitaitoa.
Helsingissä sijaitsevaan Seurasaaren ulkomuseoon on siirretty uusi kävijöille avoinna oleva museorakennus ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Seurasaaressa sijaitsee ennestään 88 rakennusta, jotka esittelevät menneiden vuosisatojen rakennusperintöä ja elämää. Ulkomuseossa vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää.
Uusin lisäys on Hyvinkään Vähä-Kiljavalla sijaitseva kesämökki, joka löytyi avoimella haulla 44 ehdokkaan joukosta. Kesällä 2026 yleisölle aukeavan kesämökin tärkeimpinä mökin valintakriteereinä olivat suomalaisen kesämökkikulttuurin ilmentäminen, toimivuus museokohteena sekä myös sen siirrettävyys. Lisäksi toivottiin, että siinä näkyisi kesämökkikäytön ajallisia kerrostumia.
Valittu kesämökki täytti toiveet: kyseessä on rankarakenteinen 1950-luvun mökki, jossa on esineistöä seitsemältä vuosikymmeneltä. Mökissä on sisätilaa 41 neliötä, mihin sisältyvät olohuone, keittiökomero ja makuusoppi. Lisäksi siinä on 13-neliöinen, mökin levyinen kuisti.
Tarkasti suunniteltu palapeli
Mökkiä ei ollut mahdollista siirtää kokonaisena, joten se purettiin osiin kuljetusta varten ja koottiin uudestaan Seurasaaressa. Siirrettävien kokonaisuuksien kokoa rajoittivat ahtaus alkuperäisellä paikalla Vähä-Kiljavalla sekä Seurasaaren silta ja sen kolme porttirakennusta, joiden läpi osat oli kuljetettava. Mökki siirrettiin maitse, siellä vesiteitse kuljettaminen olisi ollut hyvin kallista
Siirtohankkeen pääsuunnittelija Arkkitehtitoimisto Livady Oy laati siirron taustaksi tarkan selvityksen mökin rakenteista ja osista. Suunnitelmassa on yksityiskohtaisesti määritelty, millaisina kokonaisuuksina rakennus siirretään ja miten rakennusosat merkitään uudelleen kokoamista varten. Siirto toteutetaan niin, että siitä ei jää jälkiä pintamateriaaleihin.
Ulkoseinät, katto, kuisti, väliseinät ja kiintokalusteet siirrettiin mahdollisimman isoina yhtenäisinä rakennusosaelementteinä. Kaikki osat tuettiin ja suojattiin niin, etteivät ne vahingoitu purkamisen, varastoinnin eikä kuljetuksen aikana. Purkamisen jälkeen mökin alkuperäinen paikka maisemoidaan. Mökin paikalle ei tule uutta rakennusta, vaan alue jää luonnontilaan.
Uusi sijainti ja käyttötarkoitus – uusia vaatimuksia
Mökki kootaan uudelleen alkuperäistä vastaavaksi. Joitakin huonokuntoisia rakenneosia joudutaan kuitenkin vaihtamaan, ja lisäksi on varauduttava uuden sijainnin myötä muuttuviin sääoloihin. Mökki on alun perin sijannut metsän keskellä, eivätkä sen alkuperäiset hennot julkisivulaudat pidemmän päälle kestäisi tuulisempia olosuhteita Seurasaaressa meren rannalla. Siksi kuistin julkisivut verhoillaan lähes kokonaan uudelleen alkuperäistä paksummilla laudoilla.
Myös uudenlainen käyttö museokohteena vaatii joitakin pieniä muutoksia, jotta mahdollisimman monet kävijät pääsevät tutustumaan mökkiin. Pääsisäänkäynnin eteen tehdään portaiden sijasta ramppi ja ulko-ovea levennetään. Kuistille tehdään myös lisäkaide. Täysin esteettömäksi mökkiä ei ole kuitenkaan mahdollista muuttaa.
Kesämökki kootaan uudenlaiseen maisemaan Seurasaareen. Kuva: Päivi Eronen / Museovirasto.
Asiantuntijat yhteistyössä
Kesämökin siirtoprojektissa on tarvittu alkuperäisen omistajaperheen ja maanomistajan aktiivista osallistumista, rakenteiden tutkimusta ja suunnittelua, arkkitehtisuunnittelua ja logistiikan osaamista. Siirtotyön tilaajana, suunnittelun ohjaajana ja rakennuttajana Museoviraston restauroinnin ammattilaiset huolehtivat siitä, että kesämökki siirretään ja pystytetään uudelle paikalleen Seurasaareen niin, että rakenteet ja niissä olevat patinat säilyvät mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen työtään jatkavat Suomen kansallismuseon asiantuntijat, jotka rakentavat sisätiloihin autenttisen kesämökkitunnelman.
Seurasaaren ulkomuseo on yksi Suomen kansallismuseon museokohteista. Suomen kansallismuseo on osa Museovirastoa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Eronen, erikoisasiantuntija, Museovirasto, paivi.eronen@museovirasto.fi, 0295 33 6169
Mikko Teräsvirta, intendentti, Suomen kansallismuseo, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, 0295 33 6374
Kuvat
Linkit
