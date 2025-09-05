Kutsu Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuuteen to 18.9.

Tilaisuus käynnistyy yhteisellä lounaalla Tammelan Stadionin 3. kerroksessa kello 13.00, jonka jälkeen itse lehdistötilaisuus aloitetaan kello 14.00.

Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Suomen Cupien finaalijoukkueiden edustajat (päävalmentaja ja pelaaja). Miesten finaalissa kohtaavat HJK sekä KuPS:n ja FF Jaron välisen keskiviikkona pelattavan välieräottelun voittaja. Naisissa finaaliin on selvittänyt tiensä HJK ja Åland United.

Seurojen edustajista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Suomen Cupin finaalien ennakkolehdistötilaisuus

Aika: Torstai 18.9.2025 kello 13.00–15.15

Paikka: Tammelan Stadion, Tampere

Median edustajilla on tilaisuudessa mahdollisuus tehdä haastatteluja pelaajien ja valmentajien kanssa. Tilaisuuden päätteeksi siirrytään kentälle, jossa joukkueiden edustajat ovat valokuvattavissa pokaalien kanssa.

Suomen Cupin Superviikonlopun aikana pelataan peräti kuusi loppuottelua.

Superviikonlopun ohjelma:

PE 19.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: JäPS/47 (Järvenpää) – HIFK (Helsinki)

LA 20.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: MuurY (Muurame) – PoPo (Kotka)

LA 20.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – KuPS (Kuopio) TAI FF Jaro (Pietarsaari), selviää KE 10.9.

SU 21.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: IPa (Iittala, Hämeenlinna) – TPV (Tampere)

SU 21.9. klo 14.30 Naisten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – Åland United (Maarianhamina)

SU 21.9. klo 18.30 Naisten Regions' Cup: VPS (Vaasa) – HJS (Hämeenlinna)

Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (19.–21.9.) >>

Lue lisää: Tommi Läntinen & Senya esiintymään Suomen Cupin Superviikonloppuun (palloliitto.fi)

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

+358407298473

roope.kuisma@palloliitto.fi