Vihreiden entinen sisäministeri Ohisalo: Äärioikeistoa koskevan tiedon rajoittaminen Supon nettisivuilla on vaarallista
Vihreiden entinen sisäministeri Maria Ohisalo kritisoi Suojelupoliisin päätöstä poistaa ja muokata äärioikeistolaiseen väestönvaihtoteoriaan liittyvää tietoa nettisivuiltaan. Hän pitää kehitystä huolestuttavana, vaarallisena ja turvallisuusviranomaisen luotettavuutta nakertavana.
On tullut ilmi, että Supo on päivittänyt nettisivujaan yleisemmälle tasolle näkemysten lieventämiseksi ja poistanut asiayhteydessä merkityksellisen esimerkin julkisen keskustelun aiheuttaman paineen takia. Päivitys tapahtui perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan esiinnyttyä A-Studiossa ja viljeltyä äärioikeistolaista väestönvaihtosalaliittoteoriaa.
“Mieleen tulee Trumpin Yhdysvallat, mutta kyseessä onkin ihan meidän oma Supomme, joka on Keskisarjan rasismisekoilun jälkimainingeissa päättänyt muokata ja poistaa äärioikeistolaiseen väestönvaihtoteoriaan liittyvää tietoa nettisivuiltaan. Pidän tätä huolestuttavana ja vaarallisena kehityksenä, etenkin kun kyse on väkivaltaan yllyttävistä äärioikeistolaisista teorioista. Tiedon piilottaminen normalisoi ja mahdollistaa entistä helpommin erilaisten ääri-ideologioiden ja rasismin levittämisen, kun saatavilla olevia lähteitä ei ole,” entinen sisäministeri, europarlamentaarikko Maria Ohisalo sanoo.
“On vakavaa, että nykyinen poliittinen tilanne ohjaa viranomaisia itsesensuuriin. Se nakertaa luottamusta tärkeään turvallisuusviranomaiseen. Se, että aletaan rajoittaa helposti kaikkien saatavilla olevaa julkista tietoa, vieläpä turvallisuusviranomaisen sivuilta, on malliesimerkki siitä, millaista Suomea perussuomalaiset haluavat rakentaa: sulkeutunutta, umpirasistista ja vastakkainasettelevaa. Nämä samat tahot pauhaavat sananvapauden puolesta, mutta aivan kuten USA:ssa, ajavat itse eniten kehitystä, jossa sananvapautta rajoitetaan. Oli odotettavaa, että sisäministeri Rantanen kiistää poliittisen ohjauksen, mutta on muistettava, että Supon nykyinen johtaja on ministerin entinen valtiosihteeri.” Maria Ohisalo jatkaa.
