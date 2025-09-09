Autoteollisuuden kiertotaloussäännöt

Sitovat tavoitteet kierrätysmateriaalin käyttämiseen uusissa ajoneuvoissa

Laajempi tuottajavastuu romuajoneuvojen keräämiseen ja käsittelyyn

EU:n teillä on 285,6 miljoonaa moottoriajoneuvoa, joista vuosittain 6,5 miljoonaa tulee käyttöikänsä päähän

Mepit hyväksyivät äänin 431-145 (76 tyhjää) kantansa sääntöihin, joilla pyritään tehostamaan autoteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen. Tämä tapahtuisi pienentämällä ajoneuvojen valmistamisen ja käytöstä poistamisen ympäristöjalanjälkeä ja lisäämällä autonosien kierrättämistä. Säännöt koskevat kaikkia ajoneuvoja lukuun ottamatta erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, matkailuajoneuvoja ja -perävaunuja, historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä ajoneuvoja (esim. museoautoja) tai palokunnan, pelastustoimen tai asevoimien käyttöön suunniteltuja ajoneuvoja.

Parannetaan suunnittelua ja lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä

Sääntöjen mukaan uudet ajoneuvot on suunniteltava siten, että mahdollisimman moni osa voidaan irrottaa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten käsittelylaitoksissa, jos tämä on teknisesti mahdollista.

Mepit haluavat lisätä kierrätysmuovin käyttöä edellyttämällä, että uusien mallien muovista vähintään 20 prosenttia on oltava kierrätysmuovia kuuden vuoden sisällä sääntöjen voimaantulosta. He haluavat myös nostaa tavoitteen 25 prosenttiin 10 vuoden sisällä, jos kierrätysmuovia on saatavilla riittävästi kohtuulliseen hintaan. Parlamentti haluaa lisäksi, että komissio tekee esitutkimuksen teräksen, alumiinin ja näiden seosten kierrätettävyydestä sekä asettaa näille tavoitteet.

Tiukemmat säännöt romuajoneuvojen käsittelylle ja viennille

Parlamentin kannan mukaan laajennettu tuottajavastuu astuisi voimaan kolme vuotta uusien sääntöjen voimaantulosta. Sen jälkeen valmistajien tulee kattaa käytöstä poistettavien ajoneuvojen keräys- ja käsittelykustannukset. Mepit haluavat, että käytetyt ajoneuvot ja romuajoneuvot erotetaan toisistaan paremmin ja että romuajoneuvojen vienti kielletään.

Kommentti

Esittelijät Jens Gieseke (EPP, Saksa, ympäristövaliokunta) ja Paulius Saudargas (EPP, Liettua, sisämarkkinavaliokunta) sanoivat: ”Euroopan parlamentti tukee kiertotaloutta autoteollisuudessa. Parannamme materiaalien toimitusvarmuutta ja suojaamme samalla ympäristöä. Jotta yrityksiin ei kohdistu kohtuuttomia vaatimuksia, pääsimme sopuun realistisista tavoitteista ja varmistimme, että byrokratia minimoidaan ja reilu kilpailu

taataan.”

Seuraavaksi

Neuvosto on jo hyväksynyt kantansa sääntöihin, joten neuvottelut lain lopullisesta muodosta voidaan aloittaa viipymättä.

Taustaa

Komissio antoi 13. heinäkuuta 2023 esityksen uusista ajoneuvojen kiertotalousvaatimuksista ja romuajoneuvojen parannetusta käsittelystä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2023 EU:ssa valmistettiin 14,8 miljoonaa moottoriajoneuvoa ja rekisteröitiin 12,4 miljoonaa sellaista. EU:n teillä on 285,6 miljoonaa moottoriajoneuvoa, joista vuosittain 6,5 miljoonaa saapuu elinkaarensa loppuun.

Lisätietoa