Suomen värikkäin festivaali ja legendaarisin livebändi juhlivat yhdessä 30-vuotisiaan – Funky Elephant ja Eternal Erection palaavat
Nostalgia kohtaa tulevaisuuden Helsingin Kulttuuritehdas Korjaamolla 1.11., kun Eternal Erection tekee paluun Funky Elephant Festivalin pääesiintyjänä.
Legendaarinen mustan rytmimusiikin festivaali Funky Elephant järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 Helsingin Tavastialla ja viimeksi kahdeksan vuotta sitten Suvilahdessa. Samana vuonna 1994 Helsingissä perustettu Eternal Erection on yksi suomalaisen funkin uranuurtajista. Vuodesta 2018 keikkatauolla ollut yhtye nähdään nyt ainutlaatuisella comeback- ja juhlakeikalla, jossa kolme vuosikymmentä täynnä funkia ja energiaa levittäytyy kolmelle lavalle.
Kuusi albumia julkaissut Eternal Erection aktivoituu syksyllä 2025 myös uuden musiikin voimalla. Yhtye julkaisee uuden singlen Funky Elephantin kynnyksellä ja ensi vuonna albumin, jonka tuottaa Mamba Assefa.
“Kun oltiin tehty viimeinen keikka vuonna 2018, meillä ei ollut minkäänlaisia suunnitelmia palata enää yhteen. Ei nähty pitkään aikaan koko porukan kanssa, mutta viime talvena istuttiin iltaa bändin 30-vuotisdinnerillä, ja silloin syntyi ajatus paluusta. Nostalgisen illan päätteeksi oli vahva konsensus, että boys let’s do it. Funk’s not dead! Mahtavat fiilikset tehdä comeback-keikka Funky Elephantin kanssa. Paljon rakkautta ilmassa ja hienoja artisteja lauteilla”, hehkuttavat yhtyeen kitaristi Ray Slick ja laulaja Rick Lover.
“Olemme juhlineet Funky Elephantin 10- ja 20-vuotisjuhlia yhdessä Eternal Erectionin kanssa, ja nyt se, että molempien paluu osuu kummankin 30-vuotisjuhliin, on painava funk-poliittinen kannanotto suomalaiseen marraskuuhun. Mikäs sen parempaa kuin maamme värikkäimmän festivaalin ja yhden legendaarisimman livebändin yhteiset juhlat keskellä harmainta Suomea”, sanoo Funky Elephantin promoottori Sami Mannerheimo.
Eternal Erectionin lisäksi lavalle nousevat mm. suomalaisen konemusiikin pioneeri Aavikko, retro-soulin kuningatar Emilia Sisco yhtyeineen, Raakasaga ja Vodou Fusion. DJ-stagella tunnelmasta vastaavat Bunuel, Borzin, Magic Sam, SoulllJay, O.T. Almighty, Lilli Rose ja Lord Fatty.
Funky Elephant Festival
-
Päivämäärä: lauantai 1.11.2025
-
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Helsinki
-
Ikäraja: K18
-
Liput 37 € täältä: https://www.lippu.fi/event/funky-elephant-kulttuuritehdas-korjaamo-20515888/:
-
Lisäinfo: Eteispalvelumaksu 3,80 €. Avustajat maksutta, esteettömyys huomioitu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
