Komissiolta SAFE-ohjelman 150 miljardin euron puolustusrahoituksen alustava jako
Euroopan komissio on vahvistanut tänään SAFE-ohjelman 150 miljardin euron rahoitustuen alustavan jakautumisen. Rahoituksella on määrä vahvistaa EU:n puolustusvalmiuksia, auttaa jäsenmaita korjaamaan niiden kriittisiä puutteita sekä mahdollistaa puolustustarvikkeiden yhteishankinnat.
Rahoituksen alustava jakautuminen jäsenmaittain on eritelty komission verkkosivuilla.
Neuvosto hyväksyi SAFE-ohjelman toukokuussa 2025. Sen jälkeen 19 EU-maata, mukaan lukien Suomi, ovat ilmaisseet olevansa halukkaita osallistumaan ohjelmaan. Maiden ilmoittama alustava rahoitustarpeen määrä on suurempi kuin ohjelman rahoituskapasiteetti.
SAFE-ohjelmalla jäsenmaille myönnetään pitkäaikaisia ja edullisia lainoja, joiden avulla maat voivat hankkia puolustustarvikkeita. Ohjelman avulla EU myös tukee Ukrainaa, koska Ukrainan puolustusteollisuus on sisällytetty välineeseen alusta alkaen. Ohjelmasta myönnetyillä lainoilla on kymmenen vuoden lyhennysvapaa ja kilpailukykyiset korot. Lisäksi kahdenväliset sopimukset EU:n ulkopuolisten maiden kanssa mahdollistavat laajemman tukikelpoisuuden.
Jäsenmaat voivat nyt laatia kansalliset investointisuunnitelmansa, joissa kuvataan, miten rahoitustuki käytettäisiin. Suunnitelmat on esitettävä marraskuun 2025 loppuun mennessä. Komissio arvioi kansalliset suunnitelmat, ja ensimmäiset maksut voitaisiin suorittaa vuoden 2026 alkupuolella.
Taustaa
SAFE-asetus hyväksyttiin 27. toukokuuta 2025 osana ReArm Europe -suunnitelmaa (Readiness 2030). Kyseinen suunnitelma on EU:n kunnianhimoinen puolustuspaketti, joka tarjoaa EU-maille taloudellisia keinoja lisätä investointeja puolustukseen.
SAFE-ohjelman avulla jäsenmaat voivat lisätä puolustusinvestointejaan nopeasti ja voimakkaasti Euroopan puolustusteollisuudelta tehtävillä yhteishankinnoilla, joissa keskitytään ensisijaisiin suorituskykyihin. Näin pyritään varmistamaan yhteentoimivuus ja ennakoitavuus sekä vähentämään Euroopan vahvan puolustusteollisen perustan luomisen kustannuksia. Ukraina ja EFTA-/ETA-maat voivat liittyä yhteishankintoihin, ja niiden teollisuudelta voidaan tehdä ostoja.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2042
