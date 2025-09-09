SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen savupommi on kuin suoraan perussuomalaisten pelikirjasta
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen ihmettelee kokoomuksen viimeisiä kannanottoja. Nikkanen viittaa erityisesti kokoomuksen Tere Sammallahden tuoreeseen ulostuloon. Nikkasen mukaan kokoomus pyrkii siirtämään huomion pois talouspolitiikan epäonnistumisista.
Nikkanen pitää koko operaatiota jatkumona samaan savuverho-operaatioon, jossa huomio pyritään siirtämään hallituksen heikosta taloudenhoidosta maahanmuuttopolitiikkaan.
– Juuri kun edellinen hallituskohu on ehtinyt laantua, kokoomus pudottaa uuden savupommin, jolla saadaan kätevästi käännettyä keskustelu pois hallituksen tekemisistä ja tekemättömyydestä. Kokoomuksen ja perussuomalaisten maahanmuuttopoliittiset erot ovat käytännössä hävinneet, Nikkanen toteaa.
– Se näyttää myös yhdistävän, ettei ole aitoa halua ratkaista maahanmuuton ongelmia vaan kilpaillaan siitä mistä nousee kovin kohu.
Nikkanen muistuttaa, että kokoomus lähti vaaleihin vahvalla työperäisen maahanmuuton agendalla, mutta nyt epäonnistuttuaan linjassaan turvautuu perussuomalaisten pelikirjan mukaiseen populistiseen retoriikkaan.
– Suomen oikeistohallituksen maahanmuuttovihamieliset ulostulot on jo noteerattu kansainvälisesti. Jokainen tällainen lausunto heikentää Suomi-kuvaa maailmalla. Näyttää siltä, että Suomi-brändin rakentaminen on jätetty kokoomuksen perussuomalaisen siiven varaan, Nikkanen jatkaa.
– Sopiikin kysyä, onko pääministeri Petteri Orpo valmis allekirjoittamaan Sammallahden näkemykset?
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
