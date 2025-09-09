Blogi: Muistisairauksien ennaltaehkäisy alkaa riskin tunnistamisesta – Kanta-Hämeessä pilotoidaan FINGER-toimintamallia
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on aloittanut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys Ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön, jossa FINGER-toimintamalli tuodaan osaksi kuntien ja yhdistysten yhteistyötä.
Muistisairaudet ovat yksi aikamme suurimmista kansanterveydellisistä haasteista. Ne koskettavat meitä kaikkia – joko omakohtaisesti tai läheistemme kautta. Siksi on tärkeää, että ennaltaehkäisy ei jää vain asiantuntijoiden agendalle, vaan tulee osaksi jokaisen arkea.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on aloittanut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys Ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön, jossa FINGER-toimintamalli tuodaan osaksi kuntien ja yhdistysten yhteistyötä. Tämä malli noudattaa elintapaohjelmaa, johon kuuluu terveellinen ruoka, liikunta, sosiaalinen aktiivisuus, aivojen aktivointi sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta. FINGER-toimintamalli perustuu kansainvälisesti tunnustettuun tutkimukseen, jonka mukaan terveelliset elintavat voivat merkittävästi vähentää muistisairauksien riskiä.
Riskitesti – ensimmäinen askel kohti muutosta
FINGER-riskitesti on kuin peili, joka näyttää meille, missä olemme ja mihin suuntaan voisimme kulkea. Testi huomioi muun muassa liikunnan määrän, ravitsemuksen, sosiaalisen aktiivisuuden ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät. Riskitestin voi tehdä itse tai ammattilaisen toimesta. Testi sisältyy mm. osana kansansairauksien riskitestiä. Kun muistisairauden riski on tunnistettu, voidaan jatkossa ohjata yksilö joko omatoimiseen elintapapolkuun tai ammattilaisen arvioon ja ryhmäohjaukseen. Tämä ei ole vain terveydenhuollon toimenpide – se on kutsu meille jokaiselle pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten voimme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme.
Pilotti Kanta-Hämeessä – yhteistyöllä vaikuttavuutta
Kanta-Hämeen pilotti on ensimmäinen laatuaan alueella, ja sen tavoitteena on vakiinnuttaa FINGER-toimintamallia osaksi kuntien ja hyvinvointialueen palvelurakenteita.
FINGER-toimintamallin mukaista elintaparyhmän toiminta aloitetaan 7.10.2025 Arjen aarteet -ryhmässä. Ryhmä aloittaa toimintansa Turengin koulukeskus välkyssä, Koulutie 2, Turengissa. Ilmoittautua voi hankkeen henkilöille (leena.onttonen[at)omahame.fi tai milka.lintinen(at)muistiaina.fi).
Kohderyhmänä pilotissa ovat 65–75-vuotiaat, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Pilottikunnissa – kuten Janakkalassa, Forssassa ja Hämeenlinnassa – järjestetään myös Ikäpolku-tapahtumia hankkeen aikana, joissa alueen asukkaat voivat testata omaa tilannettaan ja saada tietoa elintapamuutoksista sekä alueen palveluista.
Ensimmäinen Ikäpolku -tapahtuma järjestetään 16.9. klo 14–16 Janakkalan pääkirjastolla, osoitteessa Koulutie 2a, Turenki.
Tilaisuudet eivät ole vain mittauspisteitä – ne ovat kohtaamispaikkoja, joissa voi syntyä oivalluksia oman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ikäpolku-tapahtumassa voidaan jakaa kokemuksia. Siellä myös rakennetaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten voimme elää terveempää ja toimintakykyisempää elämää.
Hyvinvointia pitkällä tähtäimellä ja yhdessä toimimista
Yhteistyö kuntien, yhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa on keskeistä. Etsivän vanhustyön keinoin pyritään tavoittamaan riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset ja tarjoamaan heille tukea elintapamuutoksiin. Riskin tunnistaminen ei ole pelkästään ennaltaehkäisyn väline – se on myös hyvinvoinnin alku. Kun tiedostamme riskin olemassaolon, voimme tehdä tietoisia valintoja ja muuttaa elintapojamme. Tämä ei ainoastaan vähennä sairastumisen riskiä, vaan parantaa myös elämänlaatua ja toimintakykyä.
Tuleva digitaalinen palvelupolku, joka hyödyntää riskitestin tuloksia, mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja helpottaa palveluihin ohjautumista. Kuka tahansa voi ohjata asiakkaan oikealle polulle – tai asiakas voi löytää sinne itse mainonnan avulla. Otamme askeleen kohti tasa-arvoisempaa terveyttä: jokaisella on mahdollisuus saada tietoa ja tukea, riippumatta ajankohdasta tai siitä, missä kunnassa asuu tai millainen elämäntilanne on.
Muistisairauksien ennaltaehkäisy ei ole vain terveydenhuollon tehtävä – se on yhteinen matka, jossa jokainen askel kohti parempia elintapoja on askel kohti pidempää, aktiivisempaa ja merkityksellisempää elämää.
Leena Onttonen
Projektiasiantuntija
Muistijälki - Aivoterveyttä elämänvarrelle -hanke
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen määräraha (STM)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Yhteyshenkilöt
Leena OnttonenProjektiasiantuntija. Muistijälki - Aivoterveyttä elämänvarrelle -hanke.Puh:0404818775leena.onttonen@omahame.fi
Kuvat
