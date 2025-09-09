Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: Uhkausten ja väkivallan kohdistaminen ensihoitohenkilöstöön kriminalisoidaan vihdoin

9.9.2025

Eduskunta käsitteli tänään hallituksen ehdotusta rikoslain muuttamisesta, jonka tarkoituksena on vahvistaa rikosoikeudellista suojaa poliisin, pelastusalan ja ensihoitohenkilöstön työssä oleville. Tavoitteena on varmistaa, että tämä yhteiskunnan kannalta tärkeä toiminta voi sujua ilman häiriöitä tai uhkia.

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) pitää lakiesitystä tervetulleena ja korostaa, kuinka tärkeää on vahvistaa suojelua erityisesti sinivilkkuammattilaisille. Erityisesti ensihoidossa haasteet ovat olleet merkittäviä.

– Valitettavasti näemme huolestuttavaa kehitystä, jossa poliisia joudutaan kutsumaan turvaamaan ensihoitopalveluita, koska ensihoitohenkilöstöä uhataan tai heihin kohdistuu väkivaltaa. Tämän emme voida hyväksyä. Me lainsäätäjinä on selkeästi osoitettava, että väkivaltaa tai muita häiriöitä näitä tärkeitä yhteiskunnallisia toimintoja kohtaan ei suvaita, sanoo Wickström.

Wickströmin mukaan nykyinen lainsäädäntö ei ole tarjonnut riittävää suojaa näiden ammattiryhmien henkilöstölle, mikä on johtanut siihen, että useita vakavia tapauksia ei ole tutkittu kunnolla.

– On velvollisuutemme varmistaa, että sinivaloammattilaiset voivat tehdä työnsä turvallisesti. Kyse on sekä heidän työympäristönsä että yleisön turvallisuuden turvaamisesta, päättää Wickström.

