Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 9.9.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 9.9.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Renoveringen av Mannerheimvägen blir klar tre månader i förtid9.9.2025 13:14:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors hittills största gaturenovering blir klar i förtid i september. Det ursprungliga slutdatumet för renoveringen var i slutet av år 2025. Spårvägstrafiken återvänder mellan Runebergsgatan och Grejusgatan måndagen den 8 september.
Mannerheimintien remontti valmistuu kolme kuukautta etuajassa9.9.2025 13:14:00 EEST | Tiedote
Helsingin tähän asti suurin kadun peruskorjaus valmistuu etuajassa syyskuussa. Alkuperäinen valmistumisaika oli vuoden loppu 2025. Raitioliikenne palasi Runeberginkadun ja Reijolankadun välille maanantaina 8. syyskuuta.
Nedre Malms park renoveras för att betjäna användare i olika åldrar8.9.2025 13:32:58 EEST | Pressmeddelande
Målet är att öka aktiviteter, trivseln och attraktiviteten i parken för olika användare såsom barnfamiljer och äldre. Arbetet inleds i mitten av september och blir klart i slutet av nästa år.
Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä8.9.2025 13:32:58 EEST | Tiedote
Tavoitteena on lisätä puistoon tekemistä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta erilaisille käyttäjille kuten lapsiperheille ja ikääntyneille. Työ alkaa syyskuun puolivälissä ja valmistuu vuoden 2026 lopulla.
Renoveringen av Övre Malms torg startar i september5.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Övre Malms torg vid Malms station genomgår en årslång renovering. Syftet är att utveckla torget och göra det mer välkomnande, grönare och säkrare på basis av de boendes önskemål.
