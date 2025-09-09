Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 9.9.2025

Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä 8.9.2025 13:32:58 EEST | Tiedote

Tavoitteena on lisätä puistoon tekemistä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta erilaisille käyttäjille kuten lapsiperheille ja ikääntyneille. Työ alkaa syyskuun puolivälissä ja valmistuu vuoden 2026 lopulla.