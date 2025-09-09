Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.9.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Samalta sivulta löytyvät myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).



Lautakunta päätti muun muassa seuraavista:

Esitys 6: Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Miettisen ym. talousarvioaloitteesta koulunuorisotyön laajentamisesta

Talousarvioesityksessä ehdotetaan koulunuorisotyön laajentamista kaikkiin kaupungin yläkouluihin sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Laajentamista perustellaan sillä, että kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettava nuorisotyö tavoittaa nuoret siellä, missä he jo valmiiksi ovat, ja tehostaa moniammatillista yhteistyötä hyvinvointi- ja kasvatustyössä, erityisesti ennaltaehkäisevässä ja kiusaamisen vastaisessa työssä. Lautakunta esittää, että koulunuorisotyötä pyritään laajentamaan uusiin kouluihin talousarvioraamin puitteissa.

Esitys 7: Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta harrastamisen Suomen mallin laajentamisesta Helsingissä

Lautakunta esittää, että harrastusryhmien määrää pyritään lisäämään viikkotasolla talousarvioraamin puitteissa. Lisäksi lautakunta ehdottaa selvitystä keinoista, joilla tilojen ja harrastusryhmien määrää voitaisiin edelleen kasvattaa.

Esitys 8: Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta Oodin ja Kansalaistorin itsenäisyyspäivän lastenjuhlasta

Lautakunta toteaa, että Oodissa vuonna 2025 järjestettävän itsenäisyyspäivän lastenjuhlan laajentaminen myös Kansalaistorille olisi kannatettavaa. Talousarviossa tähän ei kuitenkaan ole varauduttu, eikä Kansalaistorin toiminta kuulu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulle.

Esitys 11: Talin jalkapallohallin perusparannuksen tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Talin jalkapallohallin tarveselvityksen. Hallin peruskorjaus toteutetaan ajalla 5/2026–9/2027 parantaen tilojen käyttömahdollisuuksia ja harjoitteluolosuhteita.

Peruskorjaus sisältää:

Jalkapallohallin lisäksi harjoittelua tukevat puku- ja pesutilat, wc-tilat, kuntosali, monikäyttöiset yleisötilat, huolto- ja henkilökuntatilat.

Tontilla olevan aputilarakennuksen purkamisen ja pukuhuonekapasiteetin siirtämisen huoltorakennukseen.

Rakennuksen energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantamisen uusimalla riskirakenteita ja ilmanvaihto.

Tilojen akustiikan ja monikäyttöisyyden parantamisen.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamisen, myös sukupuolineutraaleja wc-, puku- ja pesutiloja lisäämällä.

Hankkeessa huomioidaan kiertotalous:

Pikku-Finlandian tilaelementit, jotka alun perin rakennettiin Finlandia-talon väistötilaksi, kierrätetään osaksi uudistusta.

Tilaelementit mahdollistavat monikäyttöisen monitoimiaulan, 25–35 henkilön neuvottelutilan, uuden kuntosalin ja henkilöstötilat.

Tekniset korjaukset ja parannukset sisältävät:

Hallin kattorakenteiden tarkistuksen ja vahvistamisen.

Tekonurmikentän uusimisen ekologisia täyteaineita käyttäen.

Katsomon muuttamisen sähköisesti kokoon taitettavaksi teleskooppikatsomoksi.

Varastotilojen uusimisen ja laajentamisen.

Talin liikuntahallin perusparannuksessa tilojen toiminnallisuuden lisäksi korostetaan turvallisuutta ja esteettömyyttä. Tilojen väliset yhteydet tehdään selkeiksi, riittävän väljiksi ja helposti hahmotettaviksi, jotta liikkuminen onnistuu myös suurten käyttäjämäärien aikana.

Esitys 12: Lausunto Malminkartanon kirjaston hankesuunnitelmasta

Lautakunta antoi puoltavan lausunnon 24.4.2025 päivätystä Malminkartanon sydän – laajennus ja perusparannus -hankesuunnitelmasta.

Nykyinen kirjasto sijaitsee Puustellin monitoimitalossa Malminkartanon ala-asteen yhteydessä. Tilat eivät riitä nykyiselle asiakasmäärälle, eikä kirjasto näy riittävästi kaupunkikuvassa. Uusi kirjasto rakennetaan koulun viereen omalle tontilleen, Puustellinaukion kulmaan. Se sijoittuu kaupunkikuvallisesti keskeisesti ja toimii alueen vetovoimaisena, uudistuvaa henkeä luovana rakennuksena.

Uudistettu kirjasto palvelee laajempaa asiakaskuntaa, mukaan lukien koululaiset, seniorit, perheet ja lapset. Alueen väestöennusteen mukaan koululaisten määrä pysyy suunnilleen samana, mutta seniorien määrä kasvaa. Rakennustyöt on suunniteltu ajalle 5/2027–5/2029.