Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 9.9.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.9. kokouksen ennakkotiedote 6.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 9. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman käsittelyä.