Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 9.9.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 9. syyskuuta 2025.
Lautakunta päätti tässä kokouksessa muun muassa toimialan vuoden 2026 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2026 - 2028 taloussuunnitelmaehdotuksesta.
Kokouksen päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Helsinki avaa Kyläsaareen Uusix-torin – kierrätystuotteilla tuetaan kaupungin sosiaalityötä9.9.2025 09:39:22 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki avaa Uusix-torin 10.9. Kyläsaareen. Torilla myydään kaupungin käytöstä poistettuja kalusteita, kunnostettuja tietokoneita ja polkupyöriä sekä Aikuisten työtoiminnassa valmistettuja tuotteita.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.9. kokouksen ennakkotiedote6.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 9. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman käsittelyä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 2.9. kokouksen päätöstiedote2.9.2025 19:44:58 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 2. syyskuuta. Lautakunta aloitti tässä kokouksessa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026 - 2028 taloussuunnitelman käsittelyn. Lautakunta jatkaa sen käsittelyä viikon päästä tiistaina 9. syyskuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Helsingin perhehoito etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä1.9.2025 12:12:28 EEST | Tiedote
Järjestämme maanantaina 15.9. infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 2.9. kokouksen ennakkotiedote29.8.2025 13:27:28 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 2. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman käsittelyn. Lisäksi lautakunta käsittelee suun terveydenhuollon palvelujen hankintoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme