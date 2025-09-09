Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa 100 miljoonaan euroon – Suomeen kaksi suurvoittoa

9.9.2025 22:28:09 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 100 miljoonaan euroon.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpotin tiistain arvonnan (kierros 37/2025) oikea rivi on 14, 18, 24, 27 ja 50. Tähtinumerot 8 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi löytyi Suomesta ja kaksi Saksasta. Espoon Kauklahden K-Marketissa rivinsä pelannut voitti 726 949 euroa.

5+0-tuloksia löytyi kaksitoista kappaletta, ja niistäkin yksi osui meille Suomeen. Varkauslainen nettipelaaja voitti rivillään 102 491 euroa. Kahdeksan 5+0-voittoa osui lisäksi Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Espanjaan.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 5 5 4 8 5 1 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Tiistain Millin voittorivi on 4, 8, 12, 16, 25 ja 34. Lisänumero 26. Millistä ei löytynyt päävoittoa.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 5. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.

