Eurojackpotin potti kohoaa 100 miljoonaan euroon – Suomeen kaksi suurvoittoa

Eurojackpotin tiistain arvonnan (kierros 37/2025) oikea rivi on 14, 18, 24, 27 ja 50. Tähtinumerot 8 ja 9.



Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi löytyi Suomesta ja kaksi Saksasta. Espoon Kauklahden K-Marketissa rivinsä pelannut voitti 726 949 euroa.



5+0-tuloksia löytyi kaksitoista kappaletta, ja niistäkin yksi osui meille Suomeen. Varkauslainen nettipelaaja voitti rivillään 102 491 euroa. Kahdeksan 5+0-voittoa osui lisäksi Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Espanjaan.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 5 5 4 8 5 1 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Millin voittorivi on 4, 8, 12, 16, 25 ja 34. Lisänumero 26. Millistä ei löytynyt päävoittoa.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Kairo 5. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.