Joensuulaisen Miika Nuutisen runokokoelma katsoo sotaa monin eri silmin

Katri Tapolan ja Kertu Sillasteen lastenkirja Pudua etsimässä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Pudu on kateissa, ja ystävien on lähdettävä etsimään sitä. Melko varmasti Pudu on kadonnut metsään, ja niinpä ystävät suuntaavat sinne. Pudua ei vain löydy, ja nälkäkin yllättää. Metsästä löytyy syötävää, mutta kun syöjiä on useampi, syntyy riita. Se onneksi sovitaan, ja matka jatkuu. Koittaa yö, eikä Pudua vaan näy. Löytävätköhän ystävykset Pudun aamunkoitteessa? Katri Tapola on helsinkiläinen kirjailija, jonka laaja tuotanto sisältää sekä aikuisille suunnattua että lastenkirjallisuutta. Kertu Sillaste on tallinnalainen lastenkirjailija ja kuvittaja. TAPOLA, KATRI & SILLASTE, KERTU : Pudua etsimässä 24 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814103 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviad