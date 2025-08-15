Pakastepurjolla väistät hävikin - Apetit tuo uuden kotimaisen pakastevihanneksen arjen helpotukseksi

Apetit tuo pakastealtaaseen uuden pakastevihanneksen, kotimaisen purjoviipaleen. Pakkasesta purjoa voi ottaa valmiiksi viipaloituna vaivattomasti juuri sen verran kuin tarvitsee ja välttää näin hävikin.



”Purjoviipaleet ovat samanlainen todellinen arjen oikaisija kuin pakastetut sipulikuutiomme. Suosittu purjosipuli on monikäyttöinen ja sopii hyvin keittoihin, pataruokiin, kastikkeisiin, munakkaisiin, salaatteihin ja periaatteessa kaikkiin ruokiin mihin käytetään sipulia”, Apetitin markkinointipäällikkö Nina Dahlberg kertoo.



Purjo on kuulunut Apetitin sopimusviljelyttämiin kasveihin yhtäjaksoisesti vuodesta 2012. Se otettiin tuolloin mukaan, kun purjoa sisältävät sekoitukset, esimerkiksi Apetit Peruna & keittokasvikset, haluttiin täysin kotimaisiksi. Purjo on sipulinsukuinen mauste- ja vihanneskasvi, jonka kasvukausi on melko pitkä. Suomen olosuhteissa se istutetaan esikasvatetuista taimista, mikä tarkoittaa, että kasvin taustalla on runsaasti käsityötä.





Pakastewok-sekoituksiin uusi raikas makuvariantti



Apetitin suosittu wok-perhe kasvaa herkullisella uutuudella Apetit Wok Sokeriherne-paprika. Uutuus sisältää sokeriherneiden ja punaisen paprikan lisäksi punasipulia, herkkusieniä sekä keräkaalia. Wok Sokeriherne-paprika täydentää Apetitin jo ennestään suosittua wok-valikoimaa.



Apetitin teettämän tutkimuksen mukaan keitot ja wokit ovat yleisimpiä ruokalajeja, joihin suomalaiset pakastekasviksia käyttävät*. Wok-vihannekset ovat viime aikoina kasvattaneet suosiotaan. Suosiolle on useita syitä. Pakastevihannesten avulla on helppo lisätä kasviksia ruokaan. Wok-vihannekset itsessään ovat hyvin monikäyttöisiä ja toimivat muissakin ruoka-lajeissa kuin wokeissa.



”Wok-vihannekset käyvät nopeaan ruoanlaittoon sekä enemmän aikaa vievään hifistelyyn”, Dahlberg sanoo.





Syksyn pakastepizzauutuus on mehevä ja runsastäytteinen



Apetitin syksyn pakastepizzauutuus on runsastäytteinen Apetit Superior Supreme. Pizzassa on suomalaista maustettua jauhelihaa sekä savukinkkua, herkullisia pepperoni viipaleita, viipaloituja kalamataoliiveja, punaista paprikaa sekä kotimaista fontal- ja gouda-juustoa. Pizzaan tuo erityistä mehevyyttä lisätty tomaattikastikkeen määrä.



"Superior Supreme on kehitetty ajatellen erityisesti heitä, jotka haluavat pakastepizzaa hyvällä hinta-laatusuhteella ja toivovat siihen runsaasti makuja ja erilaisia lihatäytteitä”, sanoo Apetitin pakastepizzoista vastaava brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen.

Syksyn myötä Apetitin tutut kotimaisesta kalasta valmistetut kalapuikot, Järvikalapuikot ja Itämeren kalapuikot, uivat nykyisestä pussista pahvirasiaan. Kalapuikko on näppärä tapa lisätä kotimaista kalaa lautaselle.





*Apetit teetti perinne- ja arkiruokia koskevan kyselyn online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa toukokuussa 2024. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–74-vuotiaat eri maakunnista ja kyselyyn vastasi 2600 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Kyselyssä ei huomioitu erikseen lisukkeita tai ruoalla nautittavaa salaattia.