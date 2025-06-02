Länsi-Uudenmaan Vihreät: Edellytämme hyvinvointialueelta kasvokkaisia kohtaamisia, parempia mielenterveyspalveluja ja ilmastotoimia
Länsi-Uudenmaan vihreä aluevaltuustoryhmä kiittää hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnia hyvinvointialueen strategian pohjaehdotuksesta, ja siitä, että päätavoitteeksi on nostettu nimenomaan palveluihin pääsy.
“Hyvinvointialueuudistus on ollut valtava ponnistus, jossa toimintoja on järjestelty uudestaan. Nyt on oleellista keskittyä tärkeimpään eli asukkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseen sekä yhtenäisten palvelupolkujen kehittämiseen”, vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen kiteyttää.
Monipuoliset ja riittävät panostukset lasten ja nuorten palveluihin.
Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut pitkään kasvussa, ja yhä useampi nuori kokee terveytensä heikoksi. Vihreä ryhmä edellyttää hyvinvointialueelta entistä vahvempaa otetta lasten ja nuorten varhaiseen tukeen. Myös raskaampien palveluiden ja lastensuojelun resurssit on turvattava.
“Neuvoloiden, opiskeluhuollon ja lastensuojelun yhteistyötä kuntien ylläpitämien koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa tulee selkeyttää ja ammattilaisille antaa riittävästi aikaa kohdata ja tunnistaa lasten ja perheiden tuentarpeet”, Partanen sanoo.
Vihreä ryhmä peräänkuuluttaa hyvinvointialueelta lisäratkaisuja myös mielenterveyden ja päihteidenkäytön haasteisiin.
“Terapiatakuu ei yksin vastaa kaikkiin mielenterveyden haasteisiin ja monet lapset ja nuoret, esimerkiksi syömishäiriöistä kärsivät, jäävät sen ulkopuolelle. Tarvitaan monipuolinen kattaus vaikuttavia matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja lapsille ja nuorille sekä sujuvat palvelupolut ensikohtaamisesta eteenpäin”, Partanen jatkaa.
Perheiden tukea vahvistettava
Vihreä ryhmä kantaa huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja jaksamisesta.
Vihreän aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus on Länsi-Uudellamaalla jo maan korkeimpia.
“Tuki arjessa vanhemmille ja perheille on sijoitus, joka vähentää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmin”, Hyrkkö linjaa.
“Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulisi ottaa tavoitteekseen torjua lapsiperheköyhyyttä. Tähän tulee löytää keinoja yhteistyössä kuntien, työllisyysalueiden ja valtion kanssa”, Hyrkkö jatkaa.
Tarvittaessa säilytettävä kasvokkaisen asioinnin mahdollisuus
Vihreät kannattaa digitaalisten palveluiden lisäämistä ja kehittämistä, mutta haluaa varmistaa palvelujen saavutettavuuden myös niille, jotka tarvitsevat kasvokkaisia kohtaamisia asioinnin tueksi.
“Turvallinen ja arvokas arki kotona edellyttää paitsi teknologiaa, myös riittävästi koulutettua henkilöstöä. Tavoitteena tulee olla, että ikäihmisen kotona käy lähtökohtaisesti tuttu hoitaja”, Hyrkkö painottaa.
“Omaishoitajien korvaamatonta työtä on niin ikään arvostettava. Meidän tehtävämme on varmistaa, että jokainen omaishoitaja saa pidettyä sujuvasti vapaapäivänsä”, Hyrkkö lisää.
Hyvinvointialueen tulee olla vastuullinen toimija ja hyvä yhteistyökumppani
Vihreät korostaa järjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien merkitystä osana asukkaiden hyvinvointia tukevia palveluja.
“Haluamme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on vakaa kumppani erityisesti erilaisille järjestöille, jotta näillä on kaikki edellytykset kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa”, sanoo Vihreän aluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Maria Saita.
“Myös oppilaitokset ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö tulee tunnistaa kumppaneina ja kehittää näiden kanssa koulutuskokonaisuuksia ja opiskelijoiden hoitopolkuja”, Saita lisää.
Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2025 ilmasto-ohjelman. Vihreä ryhmä edellyttää, että ohjelmaa toimeenpannaan aktiivisesti tulevalla kaudella.
“Ilmastonmuutoksen torjunta on koko yhteiskunnan tehtävä. On tärkeää, että hyvinvointialue toimii vastuullisesti ja tekee ilmaston, luonnon ja ihmisoikeuksien kannalta kestäviä hankintoja edellyttäen sitä myös yhteistyökumppaneiltaan”, Saita päättää.
Lisätiedot:
Henna Partanen, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
0407619024
Saara Hyrkkö, Vihreän aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja
0407197604
Maria Saita, Vihreän aluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja
0401868919
.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna PartanenLänsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaPuh:0407619024henna.partanen@vihreat.fi
Saara HyrkköAluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:0407197604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Maria SaitaAluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:0401868919
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf
Vihreät nimesivät luottamushenkilönsä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle2.6.2025 16:21:45 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vihreä aluevaltuustoryhmä on päättänyt luottamuspaikkajaoistaan kaudelle 2025–2029. Ryhmä iloitsee osaavasta ja sitoutuneesta kokoonpanostaan. Mukana on monipuolista kokemusta niin sosiaali- ja terveyspalveluista, kuin hallinnollisesta osaamisesta. Aluevaltuustoryhmän puheenjohtajisto: Puheenjohtaja Heidi Blomberg 1.varapuheenjohtaja Olga Gilbert 2.varapuheenjohtaja Eve Rämö Aluehallituksen jäsenet: Varapuheenjohtajana Eva Tawasoli, varajäsenenä Filip Godlewski Jäsenenä Reija Friman, varajäsenenä Olga Gilbert Yksilöasioiden jaosto: Jäsenenä Heidi Blomberg, varajäsenenä Säde Evilä Tarkastuslautakunta: Puheenjohtajana Laura Tulikorpi, varajäsenenä Heidi Anttila Jäsenenä Pekka Rautio, varajäsenenä Sami Nieminen Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta: Varapuheenjohtajana Sirpa Kauppinen, varajäsenenä Samson Tanke Aba Jäsenenä Jenni Alasuutari, varajäsenenä Tia Seppänen Pelastuslautakunta: Jäsenenä Eve Rämö, varajäsenenä Anni Juulia Tuomainen
Vihreät tekivät päätöksensä luottamuspaikoistaan Länsi-Uudellamaalla: Johanna Karimäestä aluevaltuuston varapuheenjohtaja24.5.2025 18:22:57 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vihreä valtuustoryhmä on päättänyt esityksistään hyvinvointialueen luottamuspaikoille. Vihreät ehdottavat aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Johanna Karimäkeä. “Alkavalla kaudella on varmistettava, että palvelut ovat toimivia ja saavutettavia kaikille. Jatkamme työtä hoitojonojen lyhentämiseksi ja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Meille vihreille on tärkeää, että huolehdimme kaikkein heikompiosaisten hyvinvoinnista, kuten vammaisten ja vanhusten palveluista. On varmistettava nopea pääsy mielenterveyspalveluihin ja vahvistettava kouluterveydenhuoltoa.” Karimäki toteaa. Aluehallitukseen vihreiden ehdokkaat ovat Elli Keisteri-Sipilä sekä Hanna Hukari. “Haluan olla mukana rakentamassa entistä inhimillisempää ja kestävämpää palvelujärjestelmää ja tuoda päätöksentekoon erityisesti osaamistani liittyen mielenterveys- ja päihdetyöhön. ” kommentoi aluevaltuustossa ensimmäisen kautensa aloittava Keisteri-Sipilä. Vihreät ehdottavat palvelut ja resurssit
Espoon Vihreät jakoi luottamuspaikat: Hyrkkö valtuuston puheenjohtajaksi, Partanen jatkaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana22.5.2025 19:23:21 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana aloittaa neljännen kauden valtuutettu, kansanedustaja Saara Hyrkkö. Valtuuston puheenjohtajuus on Vihreillä vuosina 2025-2026 sekä 2027-2028, ja valtuuston 2. varapuheenjohtajuus vuosina 2026-2027 sekä 2028-2029.
Vihreät iloitsee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ilmastoneuvotteluista8.5.2025 15:02:46 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmät pääsivät keskiviikkona 7.5.2025 sopuun ilmasto-ohjelmasta. Vihreiden esitys konkreettisen päästövähennystavoitteen asettamisesta 2026 välitarkastelussa hyväksyttiin.
Vihreät kaupungin- ja aluevaltuutet: Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut on varmistettava – hallinnolliset rajat eivät saa estää tuen toteutumista29.4.2025 19:15:55 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus käsitteli 29.4. vaativaa erityistä tukea tarjoavien Etappi- ja Pajaluokkien sosiaaliohjaajien sekä psykiatristen sairaanhoitajien siirtymistä hyvinvointialueelle muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Siirron taustalla on hyvinvointialuelain 6 §. Sen mukaan hyvinvointialueen tulee ensisijaisesti turvata lakisääteiset palvelut, eikä voi ylläpitää muuta toimintaa lakisääteisten tehtävien kustannuksella. Vihreät korostavat, että alueen tulee nyt entistä vahvemmin varmistaa lakisääteisten palveluiden riittävyys. On vahvistettava kouluterveydenhoitajien ja opiskeluhuollon palveluja, purettava Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön pitkät jonot sekä varmistettava nuorten terapiatakuun toteutuminen. Resursseja on suunnattava sinne, missä lakisääteinen vastuu ja tarve ovat suurimmat. Samalla on luotava toimiva yhteistyörakenne, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Etappi- ja Pajaluokat voivat tukea lapsia ja nuoria yhdessä,
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme