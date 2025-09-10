Menevätkö työhyvinvointimiljoonat hukkaan? Uusi tutkimus kertoo millaisilla panostuksilla lisätään työn tuottavuutta

Yli 2200 vastaajan tutkimuksessa selvisi, että 97% vastaajista pitää työyhteisöä tärkeänä osana työssä viihtymistä. 77% haluaa nähdä työkavereita kasvotusten säännöllisesti. Hieman yllättäen, digitalisaatio ei ole parantanut yhteisöllisyyttä työpaikoilla. “Vaikka organisaatioissa on reaaliaikaiset vuorovaikutuskanavat, työntekijät nimeävät juuri vuorovaikutuksen puutteen syyksi johtamisen ongelmiin ja yhteisöllisyyden puutteeseen”, kertoo Lähtijöiden toimitusjohtaja Liisa Holma.

Taloudellinen mielenrauha vaikuttaa suoraan motivaatioon. Ihmisten lähtöhalut kasvavat yrityksen taloustilanteen heiketessä. 85 % niistä vastaajista, jotka kokivat työnantajansa taloudellisen tilanteen epävakaaksi, olivat pohtineet lähtemistä, kun koko vastaajajoukosta lähtöä on viimeisen vuoden aikana harkinnut 58%.

Ero muiden Pohjoismaiden ja suomalaisten johtajien lähtöhalujen välillä on hätkähdyttävä. Kun suomalaisista johtajista yli 60% on pohtinut työpaikan vaihtamista viimeisen 12 kuukauden aikana, ruotsalaisista johtajista lähtöä on harkinnut 32%, tanskalaisista 27% ja norjalaisista 25%. "Suomalaisen excel-johtajan olisi hyvä havahtua siihen, että myös johtaja kaipaa ympärilleen työkavereita ja juuri ihmisiin panostamalla tehdään tulosta”, Holma painottaa.

Suomalaisten työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi työpaikalla vallitseva keskustelukulttuuri. Joka neljäs vastaaja mainitsee hyvän tiimihengen ja toimivan vuorovaikutuksen työssä onnistumisen keskeisiksi tekijöiksi. "Panostukset vuorovaikutukseen ja johtamisen kehittämiseen lisäävät hyvinvointia huomattavasti tehokkaammin kuin perinteiset edut, kuten liikuntasetelit", Holma kiteyttää.

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä suomalaisen työelämän pääpelurien Teknologiateollisuus ry:n, Teollisuusliiton, Ammattiliitto PRO:n, YTN:n ja Työ2030-ohjelman sekä yritysten: Auntie, Sweco ja Tampereen Energia kanssa.

Linkki tutkimusjulkaisuun: https://www.lahtijat.fi/tutkimukset/tuottavuus-tyohyvinvointi