Nuoruusiän ADHD-oireet vaikuttavat aikuisiän tuloihin epäsuorasti koulutuksen ja mielenterveyden kautta
Oulun yliopiston kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja kauppakorkeakoulu ovat selvittäneet, miten nuoruusiän ADHD:n (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) ja uhmakkuushäiriön (ODD) oireet liittyvät aikuisiän tuloihin.
Tutkimus osoitti, että oireilla ei ole suoraa yhteyttä aikuisiän tulotasoon. Sen sijaan vaikutus näkyy epäsuorasti koulutuksen ja muun psykiatrisen sairastavuuden kautta.
Vaikutus oli suurin henkilöillä, joilla esiintyi sekä ADHD:n että uhmakkuushäiriön oireita: heidän tulonsa olivat keskimäärin 25 prosenttia pienemmät koulutuksen kautta ja 18 prosenttia pienemmät muiden psykiatristen häiriöiden kautta.
Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia, johon kuuluu lähes 9 500 tutkittavaa. Kun osallistujat olivat 16-vuotiaita, heidän vanhempansa arvioivat lasten ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireita kyselylomakkeella. Lisäksi hyödynnettiin kansallisia rekistereitä, joista saatiin tietoa koulutuksesta, vuosituloista, psykiatrisista häiriöistä ja taustatekijöistä.
Uhmakkuushäiriö on ADHD:n yleinen liitännäishäiriö, jota esiintyy noin 30 prosentilla ADHD-diagnoosin saaneista. Tutkimuksen laajuus mahdollisti myös uhmakkuushäiriön oireiden itsenäisten vaikutusten tarkastelun – aiheesta on aiemmin ollut vain vähän ja osin ristiriitaista tutkimustietoa.
ADHD ei yksinään määritä tulotasoa
Tutkimuksesta vastanneen lääketieteen kandidaatti Sampo Sepän mukaan tulokset ovat rohkaisevia:
”Nuoruusiän ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireet eivät itsessään olleet yhteydessä matalampaan tulotasoon aikuisuudessa”, Seppä kertoo.
Hänen aiemmissa tutkimuksissaan on kuitenkin havaittu, että ADHD- ja uhmakkuusoireet heikentävät koulumenestystä nuoruudessa, laskevat koulutustasoa aikuisuudessa sekä lisäävät työttömyyden ja sairauspoissaolojen riskiä.
”Nyt saadut tulokset täydentävät kuvaa siitä, miksi ADHD:stä kärsivät nuoret menestyvät keskimäärin heikommin työelämässä. Tulokset voivat vähentää ADHD:hen liittyvää stigmaa ja lisätä uskoa siihen, että oikeanlaisen tuen avulla nuoret voivat menestyä työelämässä siinä missä muutkin”, Seppä sanoo.
Tutkimus tuo esiin myös ennaltaehkäisevien palvelujen tärkeyden.
”Toivon, että tämä tutkimus lisää arvostusta koulutus- ja mielenterveyspalveluihin tehtäville investoinneille, jotta neurokehityksellisiin häiriöihin liittyviä seurauksia voidaan kaventaa väestötasolla”, Seppä toteaa.
Tutkimusjulkaisu:
Seppä S, Huikari S, Korhonen M, Nordström T, Hurtig T, Halt AH. Indirect associations between adolescent ADHD and/or oppositional defiant disorder symptoms and adult incomes: the mediating roles of education and co-occurring psychiatric disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2025 Sep 2. doi: 10.1007/s00787-025-02842-2. Epub ahead of print. PMID: 40892097.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lääketieteen kandidaatti, tutkija Sampo Seppä, Oulun yliopisto, 040 547 9082, sampo.seppa@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Suomen Akatemialta Oulun yliopistoon kaksi merkittävää hankerahoitusta tekoälyä hyödyntävään tutkimukseen10.9.2025 07:36:05 EEST | Tiedote
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi yhteensä 29 miljoonaa euroa talouskasvua sekä tulevaisuuden työelämää tukevaan tutkimukseen. Kymmenessä rahoitettavassa hankekokonaisuudessa tehdään pitkäjänteistä tutkimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Oulun yliopisto on mukana kahdessa kolmivuotisessa kokonaisuudessa, joissa molemmissa hyödynnetään tekoälyä.
Taantuva hömötiainen joustaa – aikaistanut pesintää jo viikolla10.9.2025 05:05:00 EEST | Tiedote
Oululaiset tali- ja hömötiaiset ovat aikaistaneet pesintäänsä viime vuosikymmeninä. Talitiaiset munivat keväällä pesäänsä ensimmäisen munan nykyisin keskimäärin noin kolme ja hömötiaiset noin seitsemän päivää aikaisemmin kuin viisi vuosikymmentä sitten.
Oulun yliopiston yrittäjyyden dosentuuri myönnetty Stefan Långille5.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopisto on myöntänyt yrittäjyyden dosentin arvon Åbo Akademin apulaisprofessori ja yliopistolehtori Stefan Långille. Dosentuurin erikoisalana on maahanmuuttajayrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen.
Arvostettu ERC-rahoitus Sumit Ghoshille erikoislujien terästen ja keveiden teräsrakenteiden kestävään kehittämiseen – lupaavia mahdollisuuksia energia-, auto- ja puolustusteollisuudelle4.9.2025 13:08:30 EEST | Tiedote
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt 1,5 miljoonan euron Starting Grant -rahoituksen Oulun yliopiston yliopistotutkija Sumit Ghoshille. Uudessa tutkimuksessa terästen uudenlaisella, erittäin nopealla iskukuumennuksella tuotetaan luontoa jäljitteleviä rakenteita.
Avajaisjuhla, juhlaluennot ja festarit käynnistävät Oulun yliopiston lukuvuoden – tervetuloa mukaan tapahtumiin!4.9.2025 10:49:07 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston lukukausi 2025–2026 avataan juhlallisesti syyskuun toisella viikolla 8.–12.9.2025 monin tapahtumin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme