Nuoruusiän ADHD-oireet vaikuttavat aikuisiän tuloihin epäsuorasti koulutuksen ja mielenterveyden kautta

11.9.2025 06:50:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

Oulun yliopiston kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja kauppakorkeakoulu ovat selvittäneet, miten nuoruusiän ADHD:n (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) ja uhmakkuushäiriön (ODD) oireet liittyvät aikuisiän tuloihin.

Kuva: Oulun yliopisto / Harri Tarvainen
Tutkimus osoitti, että oireilla ei ole suoraa yhteyttä aikuisiän tulotasoon. Sen sijaan vaikutus näkyy epäsuorasti koulutuksen ja muun psykiatrisen sairastavuuden kautta.  

Vaikutus oli suurin henkilöillä, joilla esiintyi sekä ADHD:n että uhmakkuushäiriön oireita: heidän tulonsa olivat keskimäärin 25 prosenttia pienemmät koulutuksen kautta ja 18 prosenttia pienemmät muiden psykiatristen häiriöiden kautta.

Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia, johon kuuluu lähes 9 500 tutkittavaa. Kun osallistujat olivat 16-vuotiaita, heidän vanhempansa arvioivat lasten ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireita kyselylomakkeella. Lisäksi hyödynnettiin kansallisia rekistereitä, joista saatiin tietoa koulutuksesta, vuosituloista, psykiatrisista häiriöistä ja taustatekijöistä.

Uhmakkuushäiriö on ADHD:n yleinen liitännäishäiriö, jota esiintyy noin 30 prosentilla ADHD-diagnoosin saaneista. Tutkimuksen laajuus mahdollisti myös uhmakkuushäiriön oireiden itsenäisten vaikutusten tarkastelun – aiheesta on aiemmin ollut vain vähän ja osin ristiriitaista tutkimustietoa.

ADHD ei yksinään määritä tulotasoa

Tutkimuksesta vastanneen lääketieteen kandidaatti Sampo Sepän mukaan tulokset ovat rohkaisevia:

”Nuoruusiän ADHD:n ja uhmakkuushäiriön oireet eivät itsessään olleet yhteydessä matalampaan tulotasoon aikuisuudessa”, Seppä kertoo.

Hänen aiemmissa tutkimuksissaan on kuitenkin havaittu, että ADHD- ja uhmakkuusoireet heikentävät koulumenestystä nuoruudessa, laskevat koulutustasoa aikuisuudessa sekä lisäävät työttömyyden ja sairauspoissaolojen riskiä.

”Nyt saadut tulokset täydentävät kuvaa siitä, miksi ADHD:stä kärsivät nuoret menestyvät keskimäärin heikommin työelämässä. Tulokset voivat vähentää ADHD:hen liittyvää stigmaa ja lisätä uskoa siihen, että oikeanlaisen tuen avulla nuoret voivat menestyä työelämässä siinä missä muutkin”, Seppä sanoo.

Tutkimus tuo esiin myös ennaltaehkäisevien palvelujen tärkeyden.

”Toivon, että tämä tutkimus lisää arvostusta koulutus- ja mielenterveyspalveluihin tehtäville investoinneille, jotta neurokehityksellisiin häiriöihin liittyviä seurauksia voidaan kaventaa väestötasolla”, Seppä toteaa.

Tutkimusjulkaisu:

Seppä S, Huikari S, Korhonen M, Nordström T, Hurtig T, Halt AH. Indirect associations between adolescent ADHD and/or oppositional defiant disorder symptoms and adult incomes: the mediating roles of education and co-occurring psychiatric disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2025 Sep 2. doi: 10.1007/s00787-025-02842-2. Epub ahead of print. PMID: 40892097.

Avainsanat

adhduhmakkuushäiriökoulutusmielenterveystulotlääketiedetutkimuspsykiatria

Yhteyshenkilöt

Lääketieteen kandidaatti, tutkija Sampo Seppä, Oulun yliopisto, 040 547 9082, sampo.seppa@oulu.fi

Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

